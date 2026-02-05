Bakan Bolat: "Stokçuluk ve fahiş fiyat uygulamalarına karşı sahadayız"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal hesabından, vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi için un ve unlu ürünler, ekmek, pasta ve tatlılar, et ve süt ürünleri ile yumurta başta olmak üzere tüm gıdaların ekiplerce daha sık denetleneceğini belirtti.

Gıda üreten, depolayan, dağıtan ve satan tüm işletmelerin, eş zamanlı kontrol edileceğine işaret eden Yumaklı, "Marketler, fırınlar, pastaneler ve toplu tüketim yerleri denetlenecek. Denetimlerde hijyen, saklama koşulları, son kullanma tarihleri ve ürün kayıtları, Ticaret Bakanlığı ekiplerimizle eş zamanlı olarak kapsamlı şekilde incelenecek. Kurallara uymayan işletmelere, gerekli cezalar uygulanacak. Ramazan ayı öncesi ve süresince, sofralarımıza gelen tüm ürünlerin güvenilir ve mevzuata uygun olması için çalışmalarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.

"STOKÇULUK VE FAHİŞ FİYAT UYGULAMALARINA KARŞI SAHADAYIZ"

Bakan Bolat, vatandaşların ekonomik haklarını korumak ve adil ticaret düzenini sağlamak amacıyla denetimleri yoğunlaştırdıklarını vurguladı.

Bakanlık olarak söz konusu ayda, talebi artan başta gıda ve temel tüketim ürünleri olmak üzere tüm ürün gruplarında haksız fiyat artışı, stokçuluk ve fahiş fiyat uygulamalarına karşı sahada olduklarını aktaran Bolat, bu kapsamda denetimlerin 81 ilde il ticaret müdürlükleri aracılığıyla aralıksız yürütüldüğünü kaydetti.