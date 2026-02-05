Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.858,86 %-0,23
        DOLAR 43,5381 %0,08
        EURO 51,4660 %0,14
        GRAM ALTIN 6.896,95 %-0,19
        FAİZ 34,82 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 110,61 %-9,67
        BITCOIN 71.023,00 %-2,21
        GBP/TRY 59,3848 %-0,06
        EUR/USD 1,1797 %-0,08
        BRENT 68,15 %-1,89
        ÇEYREK ALTIN 11.276,51 %-0,19
        Haberler Ekonomi Alışveriş Bakan Bolat: "Stokçuluk ve fahiş fiyat uygulamalarına karşı sahadayız" - Alışveriş Haberleri

        Bakan Bolat: "Stokçuluk ve fahiş fiyat uygulamalarına karşı sahadayız"

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ramazan ayı öncesinde 81 ilde gıda denetimlerini artırdıklarını, denetimlerin iki bakanlığın koordinasyonunda eş zamanlı gerçekleştirileceğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 10:24 Güncelleme: 05.02.2026 - 10:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Stokçuluk ve fahiş fiyat uygulamalarına karşı sahadayız"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal hesabından, vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi için un ve unlu ürünler, ekmek, pasta ve tatlılar, et ve süt ürünleri ile yumurta başta olmak üzere tüm gıdaların ekiplerce daha sık denetleneceğini belirtti.

        Gıda üreten, depolayan, dağıtan ve satan tüm işletmelerin, eş zamanlı kontrol edileceğine işaret eden Yumaklı, "Marketler, fırınlar, pastaneler ve toplu tüketim yerleri denetlenecek. Denetimlerde hijyen, saklama koşulları, son kullanma tarihleri ve ürün kayıtları, Ticaret Bakanlığı ekiplerimizle eş zamanlı olarak kapsamlı şekilde incelenecek. Kurallara uymayan işletmelere, gerekli cezalar uygulanacak. Ramazan ayı öncesi ve süresince, sofralarımıza gelen tüm ürünlerin güvenilir ve mevzuata uygun olması için çalışmalarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        "STOKÇULUK VE FAHİŞ FİYAT UYGULAMALARINA KARŞI SAHADAYIZ"

        Bakan Bolat, vatandaşların ekonomik haklarını korumak ve adil ticaret düzenini sağlamak amacıyla denetimleri yoğunlaştırdıklarını vurguladı.

        Bakanlık olarak söz konusu ayda, talebi artan başta gıda ve temel tüketim ürünleri olmak üzere tüm ürün gruplarında haksız fiyat artışı, stokçuluk ve fahiş fiyat uygulamalarına karşı sahada olduklarını aktaran Bolat, bu kapsamda denetimlerin 81 ilde il ticaret müdürlükleri aracılığıyla aralıksız yürütüldüğünü kaydetti.

        Bolat, denetimlerin marketler, zincir mağazalar, toptancılar, perakende satış noktaları ve toplu tüketim yerlerini kapsadığının altını çizerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

        "Fiyat etiketleri, kasa-raf uyumu, stok hareketleri ve satış uygulamaları titizlikle incelenmektedir. Ayrıca, Tarım ve Orman Bakanlığı ile güçlü bir koordinasyon içerisinde, gıda arzının sürekliliği, piyasa dengesinin korunması ve tüketicinin mağdur edilmemesi için eş zamanlı çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Ramazan ayı öncesinde ve süresince, haksız fiyat artışlarına, piyasa bozucu uygulamalara, tüketiciyi yanıltan her türlü girişime, kesinlikle müsamaha gösterilmeyecektir. Vatandaşlarımızın, ramazan ayının manevi iklimine yakışır şekilde huzurla alışveriş yapabildiği, adil, şeffaf ve dengeli bir piyasa yapısının korunması için denetimlerimiz kararlılıkla devam edecektir."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Avcılar'da iş yerinde taciz iddiası; esnaf darbetti

        Avcılar'da gittiği bir iş yerindeki kızı taciz ettiği öne sürülen kişiyi esnaf darbetti. Şüpheli gözaltına alıdı. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çelik yelek giydirdiler... Kesik baş vahşetinde sıcak gelişme!
        Çelik yelek giydirdiler... Kesik baş vahşetinde sıcak gelişme!
        Futbolda bahis ve şike iddianamesi!
        Futbolda bahis ve şike iddianamesi!
        Fenerbahçe'de Kante çılgınlığı!
        Fenerbahçe'de Kante çılgınlığı!
        Korku apartmanı! Heyelan vurdu, mühür kalktı, endişe sürüyor!
        Korku apartmanı! Heyelan vurdu, mühür kalktı, endişe sürüyor!
        Elon Musk: Para mutluluğu satın alamıyor
        Elon Musk: Para mutluluğu satın alamıyor
        "Babam anneme boşanırsan seni öldürürüm demişti!"
        "Babam anneme boşanırsan seni öldürürüm demişti!"
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Tam 1.5 yıl sonra... Ağlatan kavuşma!
        Tam 1.5 yıl sonra... Ağlatan kavuşma!
        "Yeni Fed adayımız faiz indiriminden yana"
        "Yeni Fed adayımız faiz indiriminden yana"
        Trump: İran nükleer programını yeniden başlatmaya çalışıyor
        Trump: İran nükleer programını yeniden başlatmaya çalışıyor
        Böbrekleri ne temizler?
        Böbrekleri ne temizler?
        ABD-İran Umman'da görüşecek
        ABD-İran Umman'da görüşecek
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        İtalya'yı ayağa kaldırmıştı... 'Melek Meloni' kaldırıldı!
        İtalya'yı ayağa kaldırmıştı... 'Melek Meloni' kaldırıldı!
        Icardi, Galatasaray tarihine geçti!
        Icardi, Galatasaray tarihine geçti!
        "Epstein ile vakit geçirmiş olmaktan pişmanım"
        "Epstein ile vakit geçirmiş olmaktan pişmanım"
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Trafik düzenlemesinde 6 madde kabul edildi
        Trafik düzenlemesinde 6 madde kabul edildi
        Bu çiçeği koparmanın bedeli dudak uçuklatıyor!
        Bu çiçeği koparmanın bedeli dudak uçuklatıyor!
        Gündelikçiye asgari ücret desteği
        Gündelikçiye asgari ücret desteği