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HaberlerEnerjiElektrikBakan Dönmez: Planlı bakıma 10.5 milyar liralık bütçe
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Bakan Dönmez: Planlı bakıma 10.5 milyar liralık bütçe ayrıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrik kesinti sürelerinde 2019'da kullanıcı başına ortalama 20,5 saat olan kesinti süresinin yüzde 11 azalarak 18,2 saate düştüğünü belirterek, "Türkiye'nin dağıtım altyapısı çağın gereklerine uygun bir şekilde yenilendi ve yenilenmeye devam ediyor. Hatlarımız büyük oranda iyileştirildi. Yeni yatırımlarla da şebeke ağımızı her yıl daha da genişlettik. Planlı bakımlar için ilk kez işletme bütçesinden ayrı 10,5 milyar liralık, Ar-Ge için de 1 milyar liralık bütçe ayrıldı. (Mini YEKA) Anadolu'nun güneşiyle inşallah 1 milyon 230 bin hanemizi aydınlatacağız" dedi

Bakan Dönmez: Planlı bakıma 10.5 milyar liralık bütçe

9. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Olağan Genel Kurulunda konuşan Bakan Dönmez, dağıtımın elektrik sektörünün görünen yüzü olduğunu dile getirdi.

Dönmez, dağıtım sektöründe hizmetin iyi ve kaliteli olması durumunda vatandaş memnuniyetinin de o kadar yüksek olacağını belirtti.

Yapılacak yatırımlarla altyapının daha da güçlendirileceğini vurgulayan Dönmez, yeni uygulama döneminde kırsal şebeke yatırımlarının da artacağını ve buna tarımsal sulamanın da dahil olacağını aktardı.

PLANLI BAKIMA 10.5 MİLYAR LİRALIK BÜTÇE

Dönmez, elektrik dağıtım sektöründe 2016-2020 üçüncü uygulama döneminde yaklaşık 40 milyar lira yatırım yapıldığını anımsatarak, "2021-2025 döneminde yapılacak 66,7 milyar lira dağıtım yatırımıyla inşallah altyapımızı daha da güçlendireceğiz. Planlı bakımlar için ilk kez işletme bütçesinden ayrı 10,5 milyar liralık, Ar-Ge için de 1 milyar liralık bütçe ayrıldı." değerlendirmesinde bulundu.

Bu yıl yeni bir uygulamanın da olacağının altını çizen Dönmez, "Dağıtım şirketlerimiz planlı veya plansız kesintilerde, kesintinin etki alanındaki kullanıcıları SMS ile bilgilendirecek. Böylece vatandaşlarımız kesintinin saat kaçta başlayacağını ve nereleri etkileyeceğini önceden bilecek. Plan ve programını ona göre ayarlayacak. Böylece yaşanabilecek mağduriyetlerin de önünü almış olacağız." diye konuştu.

Dönmez, dağıtım sektöründe dijitalleşmenin de önemli olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Dağıtım sektörümüzün kendisini aşmak ve kendisini yenilemek konusunda ortaya koyduğu çabayı takdir ediyoruz. Daha fazlasını ortaya koyacağından da hiç şüphemiz yok. Dağıtım sektörünün başarısı kamu-özel sektör iş birliğinin de en güzel yansımalarından biri. Bütün isteğimiz, bütün gayretimiz bu çabayı daha da ötelere taşımak. Dünyaya örnek olarak referans bir iş haline getirmek. Bunu da hep birlikte yapacağımıza inanıyorum."

Aydınlatma Mobil Takip sistemini 15 Mart itibarıyla indiren kullanıcı sayısının 155 bin 281'e ulaştığını kaydeden Dönmez, sözlerini şöyle tamamladı:

"2020 içinde toplam 228 bin 537 ihbar bırakıldı. Sistemin ilk devreye girdiği günden 15 Mart 2021 tarihine kadar gelen toplam 561 bin 719 ihbarın yüzde 99,7'si çözüme kavuşturuldu. Sözlerime son vermeden önce geçtiğimiz günlerde başvuru sürecini tamamladığımız Mini YEKA4larımızdan kısaca bahsetmek istiyorum. YEKA GES-3 için toplamda 709 başvuru aldık. 36 şehrimiz için 74 yarışma düzenleyeceğiz. Bu her bir yarışma için ortalama 9,6 başvuru anlamına geliyor. Toplamda 9 bin 440 megavat gücünde başvuru yapıldı. Anadolu’nun güneşiyle inşallah 1 milyon 230 bin hanemizi aydınlatacağız. En fazla başvuru aldığımız üç şehrimiz Aksaray, Burdur ve Nevşehir oldu. Daha fazla küçük ve orta ölçekli yatırımcıyı sektöre çekeceği için Mini YEKA'larımızın yenilenebilir enerjide yeni bir dönemi başlatacağını düşünüyorum."

DAĞITIM SEKTÖRÜNDE ARIZA SAYISININ AZALTILMASI TEMEL HEDEF

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz da elektrik dağıtım hizmetinde aksama olmaması için tüm sektörün çalıştığını ve bu çalışmaların müşteri memnuniyetine yansıdığını belirterek, "Artık sektörde birçok meseleyi hallettiğimizi düşünüyoruz. Kış döneminde çok ciddi problemler yaşamadık. Dolayısıyla sahada ve masada el birliğiyle bu sıkıntılı dönemi kolay bir şekilde atlattığımız için de sektörümüze teşekkür ediyorum. Yeni tarife döneminde daha da iyi olacak. Sıfır olması mümkün değil ama sıfıra yakın arıza hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ELDER 8. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Çeçen ise salgın ve oluşturduğu olumsuz koşullar devam ederken fedakarlıktan kaçınmadan kesintisiz ve sürekli enerji tedarikini mümkün kılan sektör çalışanlarına teşekkür etti.

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