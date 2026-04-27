        Haberler Kültür-Sanat Bakan Ersoy Hataylı çocukların hayalini gerçekleştirdi

        Bakan Ersoy Hataylı çocukların hayalini gerçekleştirdi

        Hatay'da deprem sonrası hayalleri yarım kalan gençlerin sesi Ankara'da yankılandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Hatay ziyaretinde birebir dinlediği talep karşılık buldu. Selim Nevzat Şahin Anadolu Lisesi Gençlik Orkestrası ve Korosu, CSO Ada Ankara'da sahne alarak sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Nisan 2026 - 14:35 Güncelleme:
        Hatay’da yaşanan depremlerin ardından enstrümanları zarar gören ve müzik yolculukları kesintiye uğrayan gençlerin sahneye çıkma hayali, Ankara’da gerçeğe dönüştü.

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un Hatay ziyareti sırasında gençlerin CSO Ada Ankara’da konser verme yönündeki talebini dinlemesiyle başlayan süreç, kısa sürede somut bir programa dönüştü.

        Selim Nevzat Şahin Anadolu Lisesi Gençlik Orkestrası ve Korosu, 45 kişilik kadrosuyla Ankara’da sahne alarak deprem sonrası yeniden ayağa kalkma iradesini sanatla ortaya koydu.

        CSO Ada Ankara’nın atmosferinde gerçekleşen konser, yalnızca bir müzik etkinliği değil; aynı zamanda dayanışmanın ve umudun güçlü bir ifadesi oldu.

        HATAY'DA DİNLENDİ, ANKARA'DA HAYATA GEÇTİ

        Bakan Ersoy’un Hatay’daki temaslarında gençlerin dile getirdiği “CSO’da konser verme” talebi, doğrudan karşılık buldu. Gençlerin bu isteğinin geri çevrilmemesiyle birlikte Ankara programı oluşturuldu ve konser organizasyonu hayata geçirildi. Ankara’da üç gün süren program kapsamında gençler hem kültürel ziyaretlerde bulundu hem de konser hazırlıklarını tamamladı. Program çerçevesinde Ankara’ya varış, müze ziyaretleri, CSO’da prova ve konser süreci planlı şekilde gerçekleştirildi.

        SANATLA İYİLEŞME VE BİRLİK MESAJI

        Gençlik Orkestrası ve Korosu’nun CSO Ada Ankara’daki performansı, sanatın iyileştirici ve birleştirici gücünü bir kez daha ortaya koydu.

        Deprem sonrası zorluklara rağmen sahneye çıkan gençler, azimleri ve yetenekleriyle Ankara’daki dinleyicilere güçlü bir mesaj verdi.

        Konser, Hatay’dan yükselen sesin yalnızca bir şehirle sınırlı kalmadığını; Türkiye’nin dört bir yanında karşılık bulan ortak bir umut ve dayanışma duygusuna dönüştüğünü gösterdi.

