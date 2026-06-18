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        Haberler Gündem Bakan Ersoy: Hz. Hüseyin, bütün çağların mazlumlarının serdarıdır

        Bakan Ersoy: Hz. Hüseyin, bütün çağların mazlumlarının serdarıdır

        Yas-ı Matem Oruç Açma Lokması'nda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hz. Hüseyin'in hak, adalet ve insanlık değerleri uğruna verdiği mücadelenin asırlardır yol göstermeye devam ettiğini belirterek Kerbela'nın yalnızca geçmişte yaşanmış bir hadise değil, bugün de vicdanları diri tutan evrensel bir mesaj taşıdığını söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Haziran 2026 - 22:54 Güncelleme:
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        Adalet, kardeşlik, birlik mesajı

        Muharrem ayı kapsamında düzenlenen Yas-ı Matem Oruç Açma Lokması’na katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, vatandaşlarla bir araya geldi.

        İstanbul Valisi Davut Gül ile Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'un da katıldığı programda Kerbela şehitleri dualarla anılırken Muharrem ayının Alevi-Bektaşi inanç ve kültür dünyasındaki yeri ile Kerbela'nın insanlığa bıraktığı mesajlar da vurgulandı.

        Muharrem Ayının Manevi Anlamına Dikkat Çekti

        Programda konuşan Ersoy, Muharrem ayının Alevi-Bektaşi inanç ve kültür dünyasında yalnızca bir matem dönemi olmadığını belirterek bu ayın hakikatin, vicdanın ve insanlık onurunun yeniden hatırlandığı derin bir muhasebe zamanı olduğunu ifade etti.

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        Kerbela'da hak ve hakikat uğruna can veren Hz. Hüseyin'i ve Kerbela şehitlerini rahmet, saygı ve hürmetle andıklarını belirten Ersoy, Hz. Hüseyin'in makam ve saltanat için değil, insanlık değerleri için mücadele ettiğini, bu uğurda canını ve sevdiklerini feda ettiğini söyledi.

        Adalet, Merhamet ve İnsanlık Vicdanı da Sınandı

        Kerbela'nın yalnızca bir tarih hadisesi olarak değerlendirilmemesi gerektiğini ifade eden Ersoy, “Kerbela'da yalnızca insanlar susuz bırakılmamış; adalet, merhamet ve insanlık vicdanı da büyük bir sınavdan geçirilmiştir.” dedi.

        Muharrem orucunun ise Kerbela'nın acısını gönülde hissetmenin, nefsi terbiye etmenin, mazlumun hâlini anlamanın ve hak yolunda sabrı kuşanmanın manevi ifadesi olduğunu belirten Ersoy, bu ayın paylaşmayı, dayanışmayı ve gönül birliğini güçlendirmeyi hatırlattığını kaydetti.

        Kerbela'nın Sesi Bugün de Yankılanıyor

        Konuşmasında Kerbela'nın en önemli mesajının zulmün karşısında durmak olduğunu vurgulayan Ersoy, bu çağrının bugün de güncelliğini koruduğunu ifade etti.

        “Filistin, Arakan, Afrika kıtası, Doğu Türkistan ve daha pek çok yerde bir mazlumun feryadı yükseliyorsa, Kerbela'nın sesi ve Hüseyin'in adalet çağrısı orada yankılanmaktadır.” diyen Ersoy, Hz. Hüseyin'in yalnızca bir dönemin değil, bütün çağların mazlumlarının serdarı olduğunu söyledi.

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        Kerbela'nın Özünde Birlik ve Kardeşlik Var

        Alevi-Bektaşi geleneğinde Kerbela'nın özünün kin değil; ibret almak, adaleti savunmak, insanı incitmemek, birlik ve kardeşliği güçlendirmek olduğunu belirten Ersoy, Hüseyni duruşun haksızlık karşısında susmamak ancak nefret üretmeden hakkın yanında yer almak anlamına geldiğini ifade etti.

        Bugün yapılması gerekenin Hz. Hüseyin'i yalnızca gözyaşıyla değil; onun ahlakını, insan sevgisini ve hakka bağlılığını yaşayarak anmak olduğunu vurgulayan Ersoy, Kerbela'nın mesajını geleceğe taşıyacak anlayışın ayrılığı değil birliği büyüten, sevgiyi, dayanışmayı ve kardeşliği esas alan yaklaşım olduğunu kaydetti.

        Konuşmasının sonunda Kerbela şehitlerini rahmet ve hürmetle anan Bakan Ersoy, Muharrem ayının ülkeye, millete ve tüm insanlığa barış, kardeşlik, adalet ve gönül birliği getirmesi temennisinde bulundu. Muharrem ayının ve tutulan oruçların kabul olmasını dileyen Ersoy, katılımcıları sevgi, saygı ve muhabbetle selamladı.

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        #Mehmet Nuri Ersoy
        #Ersoy muharrem ayı
        #Hz. Hüseyin
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