        Haberler Yaşam Bakan Ersoy: “İstiklal Marşı, milletimizin ebedi karakterinin en güçlü ifadesidir”

        Bakan Ersoy: İstiklal Marşı, milletimizin ebedi karakterinin en güçlü ifadesidir

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yılı dolayısıyla Ankara'da düzenlenen programda yaptığı konuşmada, İstiklal Marşı'nın Türk milletinin bağımsızlık iradesini, vatan sevgisini ve direniş ruhunu en güçlü şekilde yansıtan eserlerden biri olduğunu belirterek bu mirası gelecek nesillere aktarmanın en önemli sorumluluklardan biri olduğunu söyledi

        Habertürk
        Giriş: 12.03.2026 - 14:09
        "İstiklal Marşı, milletimizin ebedi karakterinin en güçlü ifadesidir"

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstiklal Marşı’nın Kabulü’nün 105. Yıl Dönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla Ankara’da düzenlenen programa katıldı.

        Sebilürreşad Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen törende konuşan Bakan Ersoy, İstiklal Marşı’nın Türk milletinin bağımsızlık iradesini, vatan sevgisini ve direniş ruhunu en güçlü şekilde ifade eden eserlerden biri olduğunu söyledi.

        İSTİKLAL MARŞI MİLLETİN ORTAK SESİ OLDU

        Ersoy konuşmasında, “Milletimizin özgürlük aşkının, inancının ve direniş ruhunun sembolü olan İstiklal Marşımız, bundan 105 yıl önce Gazi Meclisimizde kabul edilerek milletimizin ortak sesi haline gelmiştir” ifadelerini kullandı.

        Ersoy, Anadolu’da Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde yürütülen Millî Mücadele yıllarında Maarif Vekaleti tarafından düzenlenen “Millî Marş Yarışması”na 724 şiirin katıldığını, ancak bu eserlerin hiçbirinin Türk milletinin varoluş mücadelesini tam anlamıyla yansıtamadığını belirterek şöyle konuştu:

        “Dönemin Milli Eğitim Bakanlığı ilk turda netice alınamaması sonrasında ikinci yarışmayı düzenler. Maarif Vekili Hamdullah Suphi Bey de yarışmaya katılması için Mehmet Akif’e özel bir davet mektubu gönderir. Davet sonrasında Mehmet Akif Ersoy Taceddin Dergahındaki odasına çekilip marşı yazmaya başlar. Ve anlatılana göre, odasından hiç çıkmadan 10 kıtalık İstiklal Marşımızı bitirir. Yarışma neticelenir ve elemeyi geçen şiirler 12 Mart 1921 tarihinde Meclis oturumunda değerlendirilir. İstiklal Marşımız Hamdullah Suphi Bey tarafından milletvekillerine okunur. Bu destansı marşı Meclisimiz gözyaşları içinde dinler ve ayakta alkışlar. Gazi Meclisimiz 105 yıldır gönüllerimizde silinmez izler bırakan bu marşı 12 Mart günü coşkuyla kabul eder.”

        BAĞIMSIZLIK RUHUNUN SEMBOLÜ

        Ersoy, Mehmet Akif Ersoy’un kaleminden çıkan İstiklal Marşı’nın, Türk milletinin hiçbir zaman esareti kabul etmeyeceğini haykıran bir bağımsızlık manifestosu olduğunu belirterek, marşın milletin en zorlu günlerinde verilen bağımsızlık mücadelesinin sesi ve bir dirilişin sembolü olduğunu vurguladı.

        Ersoy, dünyada ve bölgede yaşanan krizler dikkate alındığında İstiklal Marşı’nın taşıdığı mesajın bugün de yol gösterici nitelikte olduğunu kaydetti. Marşın yalnızca geçmişi anlatan bir metin olmadığını, aynı zamanda geleceğe ışık tutan bir değer olduğunu dile getiren Ersoy, İstiklal Marşı’nın Türk milletinin en zor zamanlarda dahi birlik ve beraberlik içinde ayağa kalkabildiğini ve vatan söz konusu olduğunda her türlü fedakarlığı göze aldığını hatırlatan güçlü bir sembol olduğunu ifade etti.

        KÜLTÜREL MİRAS GELECEK NESİLLERE AKTARILACAK

        Ersoy, milletlerin gücünün yalnızca sahip oldukları imkanlarla değil; köklü tarihleri, zengin kültürleri ve yaşattıkları değerlerle ölçüldüğüne işaret etti. Bu nedenle kültürün bir milletin hafızasını oluşturduğunu ifade eden Ersoy, tarihin ise o hafızanın en güçlü tanığı ve taşıyıcısı olduğunu dile getirerek şunları kaydetti:

        “Geçmişimizi anlamak, köklerimizi bilmek ve kültürümüze sahip çıkmak; geleceğe daha güçlü ve daha özgüvenli adımlarla yürümemizin teminatıdır. İstiklal Marşı’nın ruhu da tam olarak bu bilinci temsil etmektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bizler, bu büyük mirası korumayı, yaşatmayı ve gelecek kuşaklara aktarmayı en önemli görevlerimizden biri olarak görüyoruz. Bu toprakların her köşesinde saklı olan tarihi ve kültürel mirasımız, milletimizin binlerce yıllık medeniyet birikiminin en kıymetli hazinesidir. Bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye, köklü tarihi, güçlü kültürü ve zengin medeniyet mirasıyla geleceğe emin adımlarla yürüyen büyük bir ülkedir. Bizler de bu büyük mirası koruyarak, kültürümüzü yaşatarak ve değerlerimizi güçlendirerek geleceğimizi inşa etmeye devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki; kökleri güçlü olan milletlerin geleceği de güçlü olur.”

        Ersoy, kültür ve tarih mirasını koruma sorumluluğunu ekip arkadaşlarıyla birlikte büyük bir gururla üstlendiklerini belirterek yapılacak daha çok iş olduğunu ifade etti.

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere Kurtuluş Mücadelesinin tüm kahramanlarını ve büyük şair Mehmet Akif Ersoy’u rahmet, minnet ve şükranla andığını dile getiren Ersoy, Akif’in kaleminden çıkan İstiklal Marşı’nın milletin ebedî karakterinin en güçlü ifadesi olduğunu kaydetti.

        Bakan Ersoy, bugün de aynı ruh, aynı inanç ve aynı kararlılıkla yola devam ettiklerini aktararak, İstiklal Marşı’nın kabul yıl dönümünde milletin bağımsızlık ruhunun ve birlik iradesinin sonsuza kadar yaşayacağını ifade etti.

