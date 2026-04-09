Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bakan Ersoy: Kültür varlıkları bilimsel yöntemlerle korunuyor

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, müzelerde yürütülen restorasyon ve konservasyon çalışmalarına ilişkin yaptığı sosyal medya paylaşımında, kültür varlıklarının bilimsel yöntemlerle korunarak yeniden sergilenmeye hazırlandığını ve bu süreçte görev alan uzman ekiplerin çalışmalarının titizlikle sürdüğünü açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.04.2026 - 11:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kültür varlıklarının korunmasına yönelik çalışmalar, müzelerde yürütülen kapsamlı restorasyon ve konservasyon uygulamalarıyla kesintisiz şekilde devam ediyor. Bilimsel yöntemler ve özgün malzemeye uygun tekniklerle gerçekleştirilen bu çalışmalar, eserlerin hem korunmasını hem de yeniden ziyaretçiyle buluşmasını hedefliyor.

        Bu kapsamda, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda çalışmalara dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

        “Kültür varlıklarımızın korunması ve geleceğe aktarılması için restorasyon ve konservasyon çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. İstanbul Arkeoloji Müzelerimize ait ahşap lahitlerde ve tekstil eserlerde, bilimsel yöntemler ve özgün malzemeye uygun uygulamalarla çalışmalarımızı sürdürüyor, eserlerimizi yeniden sergilenmeye hazırlıyoruz. Farklı müzelerimize ait eserlerin aslına uygun şekilde korunarak geleceğe taşınmasını sağlayan tüm Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ekiplerimize teşekkür ediyorum.”

        MÜZELERDE KAPSAMLI RESTORASYON SÜRECİ

        İstanbul Arkeoloji Müzeleri koleksiyonunda yer alan ahşap lahitler, müzenin teşhir ve tanzim çalışmalarıyla eş zamanlı olarak restorasyon sürecine alındı. Restorasyon ve Konservasyon Merkez Laboratuvarı uzmanları tarafından yürütülen çalışmalarda, eserlerin mevcut durumları ayrıntılı şekilde belgelenerek gerekli müdahaleler gerçekleştirildi. Konservasyon sürecinde, farklı ışık teknikleri kullanılarak yapılan fotoğraflama çalışmalarıyla bozulmalar kayıt altına alındı. Ardından özgün malzemeye uyumlu sağlamlaştırma uygulamaları gerçekleştirilirken eksik bölümlerde dolgu ve rötuş işlemleri yapıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından eserler yeni vitrinlerinde sergilenmek üzere hazırlık sürecine alındı.

        TEKSTİL ESERLERDE BİLİMSEL YÖNTEMLERLE KORUMA

        Restorasyon çalışmaları yalnızca arkeolojik eserlerle sınırlı kalmadı; müzelere ait tekstil eserler de kapsamlı bir konservasyon sürecinden geçirildi. Kocaeli Osman Hamdi Bey Evi ve Müzesine ait halılar ile Nevşehir Hacı Bektaş Veli Müzesine ait sancak üzerinde yürütülen çalışmalar titizlikle tamamlandı. Belgeleme, temizlik ve yüzey düzleştirme işlemlerinin ardından eksik bölgeler uygun malzemelerle tamamlandı. Eserler, koruma standartlarına uygun şekilde asitsiz kutular içinde paketlenerek ait oldukları müzelere nakledildi ve yeniden sergilenmeye hazır hale getirildi.

        KÜLTÜREL MİRAS GELECEĞE TAŞINIYOR

        Yürütülen restorasyon ve konservasyon çalışmaları, kültür varlıklarının özgün yapısını koruyarak gelecek kuşaklara aktarılmasını hedefliyor. Bilimsel yöntemler ve uzman ekiplerin titiz çalışmalarıyla sürdürülen bu süreç, Türkiye’nin kültürel mirasının korunmasında önemli bir rol oynuyor.

        #Bakan Ersoy
        #Kültür ve Turizm Bakanlığı
        #haberler
