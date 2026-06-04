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        Haberler Dünya Bakan Fidan, Al Sani ile görüştü | Dış Haberler

        Bakan Fidan, Al Sani ile görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Haziran 2026 - 19:26 Güncelleme:
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        Bakan Fidan, Al Sani ile görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefonda, İran ile ABD arasında devam eden müzakere sürecini ele aldı.

        Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani ile telefon görüşmesi yaptı.

        Görüşmede, İran ile ABD arasında devam eden müzakere sürecinde tarafların pozisyonları ve gelinen son nokta ele alındı.

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