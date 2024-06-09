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        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik Bakan Göktaş açıkladı: Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Bakan Göktaş açıkladı: Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Haziran ayına dair toplam 4,8 milyar TL tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdık" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 12:17 Güncelleme: 09.06.2024 - 12:21
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        Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı
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        Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, yaklaşık 2,7 milyar TL tutarındaki yaşlı aylığı ve yaklaşık 2,1 milyar TL tutarındaki engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdıklarını bildirdi.

        Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirten Göktaş, "Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda haziran ayı için toplam 4,8 milyar TL tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdık" ifadelerini kullandı.

        * Haberin görselleri Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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