Bakan Göktaş açıkladı: Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, yaklaşık 2,7 milyar TL tutarındaki yaşlı aylığı ve yaklaşık 2,1 milyar TL tutarındaki engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdıklarını bildirdi.

Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirten Göktaş, "Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda haziran ayı için toplam 4,8 milyar TL tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdık" ifadelerini kullandı.