Habertürk
        Haberler Gündem Bakan Göktaş'tan Hatay'daki selden etkilenenlere ilişkin açıklama

        Bakan Göktaş'tan Hatay'daki selden etkilenenlere ilişkin açıklama

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Hatay'da meydana gelen selden etkilenen vatandaşların ilk etapta temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 30 milyon lira tutarında kaynak aktarıldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22 Mayıs 2026 - 16:23 Güncelleme:
        Bakan Göktaş'tan sel açıklaması

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, yurdun dört bir yanına ulaşmaya, vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

        Göktaş, açıklamasında şunları kaydetti:

        "Hatay'da meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın ilk etapta temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 30 milyon lira tutarında kaynak aktardık. İlimizde faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızla sahada titizlikle çalışıyor, hasar tespit incelemelerimize ve hane ziyaretlerimize devam ediyoruz. Psikososyal Destek ekiplerimizle vatandaşlarımıza manevi destek sağlıyor, bu zorlu süreci birlikte aşıyoruz. Her zaman olduğu gibi, güçlü sosyal hizmet ağımızla Hatay'ımızın yanındayız."

