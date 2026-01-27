Habertürk
        Bakan Göktaş'tan, İBB iddialarına ilişkin açıklama

        Bakan Göktaş'tan, İBB'nin çocuk etkinlik merkezindeki iddialara ilişkin açıklama

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı çocuk etkinlik merkezinde, istismar ve şiddet iddialarına ilişkin, "Bakanlık olarak hiçbir iddiayı yok saymadık, hiçbir vakaya sessiz kalmadık. Bu olayda da yargı sürecinin sonuna kadar takipçisi olacak, çocuklarımızın ve ailelerimizin yanında dimdik durmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 23:46 Güncelleme: 27.01.2026 - 23:48
        Bakan Göktaş'tan, İBB iddialarına ilişkin açıklama
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 3 yaşındaki bir çocuğun İBB'ye ait ruhsatsız çocuk etkinlik merkezinde, istismar ve şiddete maruz kaldığına dair iddiaların kendilerini kahrettiğini belirtti.

        Söz konusu iddiaların Bakanlığa ve yargıya intikal ettiğini aktaran Göktaş, "Yargı süreci devam etmekte olup, İBB'nin yasal olmayan bir biçimde işletmeye çalıştığı kreşlerinde, başka çocuklarımızın da mağdur edildiği benzer vakalar olduğu bilinmektedir. Bu vakaların tamamı Bakanlığımız ve adli makamlar tarafından yakından takip edilmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

        Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

        "Böylesine hassas ve toplumsal vicdanı derinden yaralayan bir konuda, siyaset üstü bir sorumlulukla hareket edilmesi gerekirken ve iddialar bu kadar ciddiyken, kamuoyunu rahatlatacak açık ve sorumlu bir tutum sergilemek yerine konunun siyasi polemiklere çekilmesi kabul edilemez. Oysa yapılması gereken son derece açıktı. Bu kurumları daha en baştan çocukların güvenliğini esas alan bir anlayışla, hukuka ve yürürlükteki mevzuata uygun biçimde tasarlamak. Çocuklar söz konusu olduğunda hiçbir mazeret, hiçbir tereddüt, hiçbir gecikme kabul edilemez. Sıfır tolerans esastır. En küçük risk bile derhal müdahale sebebidir. Bu vakalar görmezden gelinemez. Üzeri örtülemez. Normalleştirilemez. Bakanlık olarak hiçbir iddiayı yok saymadık, hiçbir vakaya sessiz kalmadık. Bu olayda da yargı sürecinin sonuna kadar takipçisi olacak, çocuklarımızın ve ailelerimizin yanında dimdik durmaya devam edeceğiz."

