Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Bakan Gürlek açıkladı: Hükümlü ve tutuklulara psiko-sosyal destek

        Bakan Gürlek açıkladı: Hükümlü ve tutuklulara psiko-sosyal destek

        Adalet Bakanı Akın Gürlek: Ceza infaz kurumlarımızda bağımlılıkla mücadeleye yönelik özel alanlar oluşturuyor, hükümlü ve tutuklulara kapsamlı psiko-sosyal destek sunuyoruz

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Haziran 2026 - 00:47 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Hükümlü ve tutuklulara psiko-sosyal destek

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Ceza infaz kurumlarımızda bağımlılıkla mücadeleye yönelik özel alanlar oluşturuyor, hükümlü ve tutuklulara kapsamlı psiko-sosyal destek sunuyoruz." ifadesine yer verdi.

        Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü vesilesiyle, uyuşturucu ve her türlü zararlı maddeyle mücadelelerini kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti.

        Bağımlılıkla mücadeleyi, önleme, rehabilitasyon ve topluma yeniden kazandırma süreçleriyle birlikte ele aldıklarını vurgulayan Gürlek, şunları kaydetti:

        "Bu kapsamda ceza infaz kurumlarımızda bağımlılıkla mücadeleye yönelik özel alanlar oluşturuyor, hükümlü ve tutuklulara kapsamlı psiko-sosyal destek sunuyoruz. Amacımız, bağımlılık sarmalına düşen bireylerin hayata yeniden tutunmalarını sağlamak ve topluma sağlıklı şekilde yeniden uyumlarına katkı sunmaktır. Gençlerimizi, aile yapımızı ve toplum sağlığımızı hedef alan uyuşturucuyla mücadelemiz kesintisiz devam edecektir."

        REKLAM

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Yeniden görülen Leyla Aydemir davasında karar açıklandı!

        Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Leyla Aydemir'in (4) ölümüne ilişkin yeniden görülen davada, 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanık Yusuf Aydemir'i 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Duruşma sonrası, Yusuf Aydemir'in ailesinin karar...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'den İran'a saldırı
        ABD'den İran'a saldırı
        Usta oyuncu Kadir İnanır vefat etti
        Usta oyuncu Kadir İnanır vefat etti
        Türkan Şoray'dan duygusal veda
        Türkan Şoray'dan duygusal veda
        Jön kalıplarını yıkmıştı
        Jön kalıplarını yıkmıştı
        Ünlülerden Kadir İnanır'a veda
        Ünlülerden Kadir İnanır'a veda
        Fransa'da Dembele şov!
        Fransa'da Dembele şov!
        Bakan Fidan'dan gündeme ilişkin açıklamalar
        Bakan Fidan'dan gündeme ilişkin açıklamalar
        Kamyon apartmana saplandı!
        Kamyon apartmana saplandı!
        Havai fişek fabrikasında patlama!
        Havai fişek fabrikasında patlama!
        Trump: İran ateşkes anlaşmasını ihlal etti
        Trump: İran ateşkes anlaşmasını ihlal etti
        Fenerbahçe'den yabancı kuralı teklifi!
        Fenerbahçe'den yabancı kuralı teklifi!
        "İhracat çıtamızı çok daha yükseklere taşıyacağız"
        "İhracat çıtamızı çok daha yükseklere taşıyacağız"
        "Türkler itibarını korudu!"
        "Türkler itibarını korudu!"
        Böcek ailesinin ölümüne ilişkin davada karar
        Böcek ailesinin ölümüne ilişkin davada karar
        ​Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan yeni anayasa açıklaması
        ​Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan yeni anayasa açıklaması
        Miras açıklaması: Hepsini satacağız
        Miras açıklaması: Hepsini satacağız
        Sağlıkta gümüş tsunami krizi
        Sağlıkta gümüş tsunami krizi
        Yangınlar, kazalar, ölümler: Sinema tarihinin ‘lanetli’ filmleri
        Yangınlar, kazalar, ölümler: Sinema tarihinin ‘lanetli’ filmleri
        "Hanımefendi üzülmesin lütfen"
        "Hanımefendi üzülmesin lütfen"
        "Boşanma kararı aldım"
        "Boşanma kararı aldım"