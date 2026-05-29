Bakan Gürlek duyurdu: e-Duruşma sisteminin kapsamını genişletiyoruz

Adalet Bakanı Akın Gürlek, adalet hizmetlerinde dijital dönüşüm kapsamında e-Duruşma sisteminin kapsamının genişletileceğini açıkladı. Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uygulamanın artık ilk derece mahkemelerinin yanı sıra bölge adliye mahkemelerinde de kullanılacağını duyurdu.

MALİYET TASARRUFU VE ERİŞİM KOLAYLIĞI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Türkiye Yüzyılı” vizyonu doğrultusunda yürütülen dijital dönüşüm çalışmalarına dikkat çeken Gürlek, e-Duruşma uygulamasının yargılama süreçlerinde hız, maliyet tasarrufu ve erişim kolaylığı sağladığını belirtti.

Yeni düzenlemeyle birlikte davacı, davalı, bilirkişi, tanık ve uzman gibi tüm ilgililerin e-Duruşma sistemi üzerinden dinlenebilmesine imkân tanınacağını ifade eden Gürlek, hâkimlerin de bu yönteme resen karar verebilmesinin önünün açılacağını kaydetti.

DAHA ETKİN VE VERİMLİ BİR YAPI

Öte yandan, Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu kararları doğrultusunda belirlenen hastanelerde yürütülen işlemlerin de e-Duruşma kapsamına dahil edileceği bildirildi.

Gürlek, yapılan düzenlemeler sayesinde vatandaşların adalete erişiminin kolaylaşacağını, yargılama süreçlerinin hızlanarak daha etkin ve verimli bir yapıya kavuşacağını vurguladı.

Adalet hizmetlerinin teknolojik imkânlarla güçlendirilmesine yönelik çalışmaların süreceğini belirten Gürlek, hedeflerinin daha hızlı, daha erişilebilir ve vatandaş odaklı bir adalet sistemi oluşturmak olduğunu ifade etti.