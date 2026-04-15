Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bakan Gürlek Türk Hukuk Enstitüsü heyetini kabul etti | Son dakika haberleri

        Bakan Gürlek Türk Hukuk Enstitüsü heyetini kabul etti

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Avukatlarımızın son zamanlarda yaşadığı sorunları çok iyi biliyoruz. Düzenleyeceğimiz paketlerde hem hukuk yargılamasını hızlandırmak istiyoruz, hem de bir anlamda avukatlarımıza maddi anlamda dokunmak istiyoruz" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15 Nisan 2026 - 04:27 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Gürlek Türk Hukuk Enstitüsü heyetini kabul etti

        Adalet Bakanı Gürlek, Türk Hukuk Enstitüsü heyetini Bakanlık'ta kabul etti. Türk Hukuk Enstitüsü'nün kökleri, tarihi ve gelenekleri olan bir kurum olduğunun altını çizen Bakan Gürlek, "İnşallah biz de beraber çalışacağız. Sizin fikirleriniz, çalışma planlarınız bizim için önemli. Biliyorsunuz şu an yargıda bir reform stratejisi bir reform hamlesi yaptık. Özellikle yargının sorunlarına ilişkin, yargının hızlandırılmasına ilişkin bir kısım önemli adımlar daha atmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

        "AVUKATLARIMIZA BİZ YARDIMCI OLMAK İSTİYORUZ"

        Avukatların son zamanlarda yaşadıkları sorunları çok iyi bildiklerini vurgulayan Bakan Gürlek, şunları söyledi:

        REKLAM

        "Biz adalet ailesiyiz. Bu adalet ailesinde 209 bin avukatımız, 212 bin hakim, savcı ve adliye personelimiz var. Burada hep birlikte bir çalışma yapmamız gerekiyor. Özellikle avukatlarımızın son zamanlarda yaşadığı sorunları çok iyi biliyoruz. Düzenleyeceğimiz paketlerde hem hukuk yargılamasını hızlandırmak istiyoruz, hem de bir anlamda avukatlarımıza maddi anlamda dokunmak istiyoruz."

        "HUKUK MESLEĞİ GİRİŞ SINAVINDA KALİTE ARTTI"

        DHA'nın aktardığı habere göre hukuk mesleğine giriş sınavlarının kalitesinin arttığını dile getiren Bakan Gürlek, "Biliyorsunuz hukuk mesleklerine giriş sınavı yapıldı. Biraz zor bir sınav. Evet barajları da yüksek ama bu kesinlikle bu mesleğin nitelikli ve elit bir meslek haline gelmesi gerektiriyor" diye konuştu.

        "AVUKATLARIMIZIN SORUNLARINI BİLİYORUZ"

        Hukuk fakültelerine giriş başarı sıralamasının 125 binden 100 bine çekildiğini belirten Bakan Gürlek, bu rakamı daha da düşürmek istediklerini ifade etti. Avukatlık mesleğinin elit bir meslek olduğuna vurgu yapan Bakan Gürlek, savunma makamının kutsal olduğunu ifade etti. Gürlek, şöyle devam etti: "Burada zaten üç tane sacayağı birlikte işlerse yargıda başarı sağlanır. Burada elbette avukatlarımızın sorunlarını biliyoruz. Uygulamadaki mahkeme kalemlerinde çektiği sorunları da biliyoruz."

        E-DURUŞMA İLE DAHA ETKİN YARGISAL SÜREÇLER

        Yargısal süreçleri daha etkin ve hızlı hale getiren e-Duruşma uygulamasının özellikle hukuk davalarında önemli ölçüde kullanıldığını belirten Bakan Gürlek, e-duruşmada kapsamı genişletmeyi düşündüklerini kaydetti.

        Bakan Gürlek, 12'inci Yargı Paketi'nde e-duruşma yoluyla ön inceleme duruşmasına katılabilme imkanı getirmeyi planladıklarını söyledi.

        #Adalet Bakanı Akın Gürlek
        #haberler
        #12inci Yargı Paketi
