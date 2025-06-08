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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Işıkhan: Bu sene sağladığımız destek miktarı 114 milyon TL'ye ulaştı - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Işıkhan: Bu sene sağladığımız destek miktarı 114 milyon TL'ye ulaştı

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "2024 yılında 357 milyon TL'ye ulaşan emzirme ödeneği sağladık, bu sene sağladığımız destek miktarı 114 milyon TL'ye ulaştı" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 10:48 Güncelleme: 08.06.2025 - 10:48
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        Bakan Işıkhan: Sağladığımız destek miktarı 114 milyon TL'ye ulaştı
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        Bakan Işıkhan, doğum yardımlarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

        Işıkhan açıklamasında, "Annelere sağladığımız destekler ile sağlık ve sosyal güvenlik haklarını koruyor, evlatlarımıza daha güvenli bir gelecek inşa etmek için çalışıyoruz. Her bir doğum için sigortalılarımızı emzirme ödeneğiyle destekliyoruz. 2024 yılında 357 milyon TL'ye ulaşan emzirme ödeneği sağladık. Bu sene sağladığımız destek miktarı 114 milyon TL'ye ulaştı" ifadelerine yer verdi.

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