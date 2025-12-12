Habertürk
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Tespit Komisyonu sürecine ilişkin açıklama - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Tespit Komisyonu sürecine ilişkin açıklama

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu sürecinde çalışanların gelirlerini koruyacak, istihdamı ve makroekonomik dengeleri gözetecek bir anlayışla çalışmaların yürütüleceğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2025 - 18:10 Güncelleme: 12.12.2025 - 18:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Tespit Komisyonu sürecine ilişkin açıklama
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu sürecine ilişkin NSosyal hesabından açıklamada bulundu.

        İşçi ve işveren konfederasyonlarının temsilcileriyle bir araya geldiklerini hatırlatan Işıkhan, bu süreç boyunca özellikle sosyal diyalog mekanizmasının güçlendirilmesini önemli gördüklerini vurguladı.

        Işıkhan, "Çalışanlarımızın gelirlerini koruyacak, istihdamı ve makroekonomik dengeleri gözetecek bir anlayışla çalışmalar yürütülecektir." ifadesini kullanarak, sürecin işçiler ile işverenler başta olmak üzere Türkiye için hayırlara vesile olmasını diledi.

