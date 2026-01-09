Habertürk
        Bakan Işıkhan'dan emekli aylığı açıklaması

        Bakan Işıkhan'dan emekli aylığı açıklaması

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığının artırılması çalışmasına ilişkin, "Yakın zamanda AK Parti Grup Başkanlığı bir toplantı gerçekleştirecek, prosedürler işleyecek ve Meclis'imizin gündemine gelerek orada yasalaşmasını bekliyoruz." dedi

        Giriş: 09.01.2026 - 00:14 Güncelleme: 09.01.2026 - 00:14
        Bakan Işıkhan'dan emekli aylığı açıklaması
        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Ülke TV canlı yayınında çalışma hayatı gündemine dair açıklamalarda bulundu ve gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

        Yalova Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü avukatı Zekeriya Polat'a yönelik düzenlenen silahlı saldırıyı kınayan Işıkhan, Polat'a Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diledi.

        Işıkhan, en düşük emekli aylığına yapılacak artışla ilgili çalışmaların sorulması üzerine bu konuda etki analizi ve değerlendirmesi yaptıklarını söyledi.

        Aylıklara yapılacak artışın bütçeye ve kaynaklara yansıması ile kaç kişiyi etkileyeceğini göz önüne alarak senaryolar hazırladıklarını belirten Işıkhan, "Dün Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantı sonucunda ortak bir neticeye ulaştık. Ancak burada nihai karar, Meclis'imizindir. Biz her zaman imkanlarımızın sonuna kadar kullanılmasından yana olduk, emeklilerimizin, emektarlarımızın yanında olduk, onları enflasyona ezdirmedik ve bu prensibimizi de genel anlamda devam ettiriyoruz. Yakın zamanda AK Parti Grup Başkanlığı bir toplantı gerçekleştirecek, prosedürler işleyecek ve Meclis'imizin gündemine gelerek orada yasalaşmasını bekliyoruz. Bu sürecin emeklilerimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Işıkhan, ülkede 16,7 milyon emeklinin bulunduğunu belirterek, sosyal güvenlik aktüeryal dengede herhangi bir sorun olmadığını söyledi.

        "BELEDİYELERİN PRİM BORÇLARI 250 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI"

        Belediyelerin SGK'ye olan prim borçlarına ilişkin soru üzerine Işıkhan, "2025 yılı ekim ayı itibarıyla belediyelerin toplam prim borçları 250 milyar liraya ulaşmış durumda." dedi.

        Borçlarını yapılandırmak isteyen belediyelere, kapılarının her zaman açık olduğunu söyleyen Işıkhan, bu konuda adım atmayan belediyelere yönelik yasal süreçlerin başlatıldığını bildirdi.

        Belediyelerden yapılan tahsilatlara ilişkin bilgi veren Işıkhan, "Borçlu belediyelerimizden 161 tanesi 33,6 milyar lira borcu için 227 adet tecil talebinde bulunmuş ve peşinat olarak da 3,6 milyar lira tahsil etmişiz. Burada 429 belediye tarafından da toplam 8 bin 122 taşınmaz bize teklif edilmiş, biz bunları kabul etmişiz. Belediyelerimizin SGK'ye sunduğu 4 bin 104 taşınmazı ise çeşitli nedenlerden dolayı reddettik." ifadelerini kullandı.

        Işıkhan, SGK'nin geri ödeme listesindeki ilaçlara ilişkin de bilgi vererek, bugün itibarıyla geri ödeme listesinde 916'sı kanser tedavisinde kullanılan olmak üzere 8 bin 888 ilacın bulunduğunu belirtti.

        Işıkhan, yakın zamanda enzim eksikliğiyle gelişen "Fabry" hastalığı tedavisinde kullanılan bir ilacı daha geri ödeme kapsamına alacaklarını açıkladı.

        "GENÇLER, KADINLAR, ENGELLİLERİN PART-TİME ÇALIŞABİLECEKLERİ MODEL HAZIRLADIK"

        Esnek çalışma modeliyle ilgili bir çalışmaları olduğunu ifade eden Işıkhan, "Atıl iş gücünde bulunan gençler, kadınlar, engellilerin part-time çalışabilecekleri bir modeli hazırladık. Sosyal Güvenlik Kurumu olarak tüm yasal prosedürleri de hazırlayarak dış paydaş dediğimiz meslek örgütlerimize, sendikalarımıza ve diğer paydaşlarımıza sunduk. Buradan bir geri dönüş bekliyoruz. Geri dönüş gelir gelmez yakın zamanda Meclis'imize sunacağız." diye konuştu.

        Işıkhan, "Uzaktan çalışma modeli de hayata geçecek mi?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

        "Aslında İş Kanunu kapsamında uzaktan çalışmayla ilgili herhangi bir sıkıntımız yok. Fakat günün şartlarına da ayak uydurmamız gerekiyor. Bunu fırsata dönüştürmemiz lazım. Hatırlarsanız Kovid-19 pandemisi döneminde birçok personelimiz uzaktan çalıştı, öyle bir altyapımız var. Ofisten çalışıyor, bunun yanında platform çalışanları var, motor kuryeler var. Bizim için en önemli şey, bu çalışanlarımızın sosyal güvencesini, haklarını korumak zorundayız. Yeni çıkan meslekler, yeni oluşumlar var. Hak kaybını önlemek zorundayız."

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

