        Bakan Işıkhan: "İlave istihdama 7 bin 184 lira ile 64 bin 656 lira arasında destek sağlıyoruz"

        Bakan Işıkhan: "İlave istihdama 7 bin 184 lira ile 64 bin 656 lira arasında destek sağlıyoruz"

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İşverenlerin belirli şartlara uygun istihdam ettikleri her sigortalı çalışan için aylık SGK işveren primi desteğini güncelledik. İlave istihdama 7 bin 184 lira ile 64 bin 656 lira arasında destek sağlıyoruz" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 12:02 Güncelleme: 25.12.2025 - 12:02
        "İstihdamına destek oluyoruz"
        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ilave istihdama 7 bin 184 lira ile 64 bin 656 lira arasında destek sağladıklarını bildirdi.

        Bakan Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

        "Kadın, genç ve Mesleki Yeterlilik Belgesi sahiplerinin istihdamına destek oluyoruz. İşverenlerin belirli şartlara uygun istihdam ettikleri her sigortalı çalışan için aylık SGK işveren primi desteğini güncelledik. İlave istihdama 7 bin 184 lira ile 64 bin 656 lira arasında destek sağlıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla uygulamamızı 31 Aralık 2026 tarihine kadar uzattık."

