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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Işıkhan: Temmuz'da emekli aylıklarını tekrar masaya yatıracağız - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Işıkhan: Temmuz'da emekli aylıklarını tekrar masaya yatıracağız

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Sayın Cumhurbaşkanımız bugün ifade etti, Temmuz ayında emekli aylıklarını tekrar masaya yatıracağız dedi. Biliyorsunuz emekli maaşlarının zammı memur emeklilerimizde toplu sözleşmeye göre, SSK ve Bağkur için de enflasyona göre şekilleniyor. Biz, ihtiyaçlar ve imkanlar doğrultusunda çoğu zaman bu tutarların çok daha üzerinde emeklilerimiz için adımlar attık

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 20:44 Güncelleme: 28.03.2024 - 20:45
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        "Temmuz'da emekli aylıklarını tekrar masaya yatıracağız"
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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Biliyorsunuz emekli maaşlarının zammı memur emeklilerimizde toplu sözleşmeye göre, SSK ve Bağkur için de enflasyona göre şekilleniyor. Biz, ihtiyaçlar ve imkanlar doğrultusunda çoğu zaman bu tutarların çok daha üzerinde emeklilerimiz için adımlar attık. Denge ve disiplin içinde ekonomimizi güçlü bir şekilde yükselttikçe artan refahtan emeklimize daha fazla pay vermeye devam edeceğiz." dedi.

        Işıkhan, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Toplantı Salonunda kentteki iş insanlarıyla bir araya geldi. Burada konuşan Işıkhan, 2023te işsizlik oranının 1 puan azalarak yüzde 9,4e gerilediğini, bu verinin, salgın, bölgelerdeki savaş ve deprem felaketine rağmen doğru yolda olduklarını gösterdiğini söyledi.

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        EMEKLİYE PROMOSYON

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın, emeklilere yönelik başlattıkları promosyon ödemesi uygulamasını kamu bankalarında 2 katına çıkararak, 8 ile 12 bin lira arasında olacağını duyurduğunu hatırlatan Işıkhan, "Bunun dışında ölüm aylığı hak sahiplerine de 5 bin lira promosyon duyurusunu yapmıştık. Bu hafta pazartesi gününden itibaren de promosyonlar için başvurular alınmıştı. Bugün itibariyle kamu bankalarımız emeklilerimize promosyon ödemelerini yapmaya başladılar. Tüm emeklilerimize hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

        Diğer bankalarla da protokol imzalama sürecini tamamladıklarını dile getiren Işıkhan, "Özel bankalar da, kamu bankaları tutarları asgari olmak üzere promosyon miktarlarını güncelleyecekler. Biz, sağlam politikalarla emeklilerimize mümkün olan en iyi hizmeti vermeye gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Fotoğraf: AA

        EMEKLİ AYLIKLARI TEMMUZ'DA YENİDEN MASAYA YATACAK

        Emeklilerin refahını artıracak yeni uygulamaları hayata geçirmeye devam edeceklerine dikkati çeken Işıkhan, şunları söyledi:

        "Sayın Cumhurbaşkanımız bugün ifade etti, Temmuz ayında emekli aylıklarını tekrar masaya yatıracağız dedi. Biliyorsunuz emekli maaşlarının zammı memur emeklilerimizde toplu sözleşmeye göre, SSK ve Bağkur için de enflasyona göre şekilleniyor. Biz, ihtiyaçlar ve imkanlar doğrultusunda çoğu zaman bu tutarların çok daha üzerinde emeklilerimiz için adımlar attık. Denge ve disiplin içinde ekonomimizi güçlü bir şekilde yükselttikçe artan refahtan emeklimize daha fazla pay vermeye devam edeceğiz. Ayrıca, daha önce de söylediğimiz gibi, 3600 ek gösterge düzenlemesinin bütün memurları kapsayacak şekilde genişletilmesi yönünde düzenlemeyi hayata geçireceğiz. Yine esnaflarımızın emeklilik için gerekli sigorta prim gün sayısındaki adaletsizliği gidereceğiz."

        Hiçbir zaman tutamayacakları sözler vermediklerini vurgulayan Işıkhan, şunları kaydetti:

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        "BİZ NE DEDİYSEK BUGÜNE KADAR YAPTIK, BUNDAN SONRA DA ADIM ADIM YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

        "Bu, başkalarının milleti kandırma taktiği, bizim değil. Biz ne dediysek bugüne kadar yaptık, bundan sonra da adım adım yapmaya devam edeceğiz. Son 5 yılda yaşadığımız bunca afete ve felakete rağmen, vatandaşlarımızı asla mağdur etmeden hizmetlerimize kesintisiz devam edebiliyoruz. Artık bu güçte bir devletiz. Dolayısıyla, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğanın işaret ettiği, Cumhur İttifakı olarak hedefimiz olan Türkiye Yüzyılı vizyonunu inşallah sizlerin desteğiyle başaracağız. Bu yüzyılı, emeğin, üretimin, çalışmanın yüzyılı yapacağız."

        Işıkhan, Çorum Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakının Çorum Belediye Başkan adayı Halil İbrahim Aşgın için yerel seçimlerde destek istedi.

        Toplantı, Bakan Işıkhanın konuşmasının ardından basına kapalı devam etti.

        Toplantıya, Çorum Valisi Zülkif Dağlı, AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı, Oğuzhan Kaya, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, kamu kurumlarının temsilcileri ile iş insanları katıldı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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