Bakan Işıkhan: Temmuz'da emekli aylıklarını tekrar masaya yatıracağız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Biliyorsunuz emekli maaşlarının zammı memur emeklilerimizde toplu sözleşmeye göre, SSK ve Bağkur için de enflasyona göre şekilleniyor. Biz, ihtiyaçlar ve imkanlar doğrultusunda çoğu zaman bu tutarların çok daha üzerinde emeklilerimiz için adımlar attık. Denge ve disiplin içinde ekonomimizi güçlü bir şekilde yükselttikçe artan refahtan emeklimize daha fazla pay vermeye devam edeceğiz." dedi.

Işıkhan, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Toplantı Salonunda kentteki iş insanlarıyla bir araya geldi. Burada konuşan Işıkhan, 2023te işsizlik oranının 1 puan azalarak yüzde 9,4e gerilediğini, bu verinin, salgın, bölgelerdeki savaş ve deprem felaketine rağmen doğru yolda olduklarını gösterdiğini söyledi.

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EMEKLİYE PROMOSYON

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın, emeklilere yönelik başlattıkları promosyon ödemesi uygulamasını kamu bankalarında 2 katına çıkararak, 8 ile 12 bin lira arasında olacağını duyurduğunu hatırlatan Işıkhan, "Bunun dışında ölüm aylığı hak sahiplerine de 5 bin lira promosyon duyurusunu yapmıştık. Bu hafta pazartesi gününden itibaren de promosyonlar için başvurular alınmıştı. Bugün itibariyle kamu bankalarımız emeklilerimize promosyon ödemelerini yapmaya başladılar. Tüm emeklilerimize hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Diğer bankalarla da protokol imzalama sürecini tamamladıklarını dile getiren Işıkhan, "Özel bankalar da, kamu bankaları tutarları asgari olmak üzere promosyon miktarlarını güncelleyecekler. Biz, sağlam politikalarla emeklilerimize mümkün olan en iyi hizmeti vermeye gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.