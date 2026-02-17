Canlı
Habertürk
Habertürk
        Tüm Haberler
        Bakan Kacır, Fransa Dış Ticaret Bakanı Forissier ile görüştü

        Bakan Kacır, Fransa Dış Ticaret Bakanı Forissier ile görüştü

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Fransa Dış Ticaret ve Yatırımlardan Sorumlu Bakanı Nicolas Forissier ile Bilişim Vadisi İstanbul kampüsünde bir araya geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2026 - 21:09 Güncelleme: 17.02.2026 - 21:09
        Bakan Kacır, Fransa Dış Ticaret Bakanı Forissier ile görüştü
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, sanal medya üzerinden görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, “Heyetlerimizle birlikte sanayi, teknoloji girişimciliği, yeşil ve dijital dönüşüm ile ileri teknoloji alanlarında iş birliğimizi derinleştirecek adımları değerlendirdik.

        Avrupa’da üretim gücünün artmasına yönelik adımlarda, Türkiye’nin sanayi gücünden en ileri düzeyde yararlanılmasının önemini vurguladık” ifadelerini kullandı.

        GO GİRİŞİM OFİSİ’NE ZİYARET

        Toplantının ardından Go Girişim Ofisi’ni ziyaret ettiklerini bildiren Kacır, “Hedefimiz; Türkiye-Fransa arasında daha yüksek katma değerli, teknolojik yetkinlikleri güçlendiren üretim, Ar-Ge ve inovasyon ortaklıklarını büyütmek. İki ülke arasında karşılıklı güvene dayalı, uzun vadeli ve stratejik iş birlikleri için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

