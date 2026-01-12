Habertürk
        Bakan Kacır, "TEKNOFEST 2026 Teknoloji Yarışmaları"nda sağlanacak desteği açıkladı:

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "TEKNOFEST 2026 Teknoloji Yarışmaları"nda bu yıl 100 milyon lirayı aşan malzeme desteği ile 75 milyon lirayı aşan ödüller verileceğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2026 - 12:35 Güncelleme: 12.01.2026 - 12:35
        Bakan Kacır, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TEKNOFEST 2026 Teknoloji Yarışmaları'nda verecekleri desteklere dikkati çekti.

        Türkiye'nin girişim fabrikası TEKNOFEST 2026 Teknoloji Yarışmaları için başvuruların başladığını anımsatan Kacır, "Bu yıl 100 milyon lirayı aşan malzeme desteği ve 75 milyon lirayı aşan ödüllerle gençlerimizin yanında olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

        Kacır, Türkiye'nin en büyük teknoloji şirketleri ve kurumlarının paydaşlığında düzenlenen yarışmalara başvuru için son tarihin 20 Şubat olduğunu belirterek, detaylı bilginin "http://teknofest.org" internet sitesinden alınabileceğini kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Çetiner Çetin, Suriye ordusunun kontrolü ele aldığı Halep'ten bildiriyor

        Habertürk'ten Çetiner Çetin, Suriye ordusunun terör örgütü YPG'ye düzenlediği nokta operasyonla kontrolü ele geçirdiği Halep'ten bildiriyor

