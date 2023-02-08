Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı'nda oluşturulan Kriz Merkezi'nde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Vali Erdinç Yılmaz, milletvekilleri İsmail Kaya, Mücahit Durmuşoğlu, Belediye Başkanı Kadir Kara'nın da katılımıyla açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu, depremin meydana geldiği kentlerde hasat tespit çalışmalarının sürdüğünü kaydetti. Kasapoğlu, "Zorlu şartlar üstün bir çabayı gerektiriyor. Bu yönde de fedakarca devam eden çalışmalar var. Yaralılarımıza yönelik devam eden tedavi çalışmaları var. Bu vesileyle temenni ediyorum ki tüm yaralılarımız bir an evvel sağlığına kavuşsun. Sağlık ekiplerimiz özveriyle çalışıyor onlara da teşekkür ediyoruz. Depremin ilk anından itibaren Cumhurbaşkanımızın riyasetinde AFAD da çalışmalarına başladı. Bakan arkadaşlarımızla Cumhurbaşkanı yardımcımızın katılımıyla ve sonrasındaki görev dağılımıyla afet illerine dağıldık. O andan itibaren çalışmaları yerinde yürüten ekipler, kriz merkezlerindeki ekiplerle beraber özellikle arama-kurtarma çalışmaları ve bununla birlikte afetten etkilenen vatandaşlarımızın desteğine yönelik çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Biz de hem sürecin yönetilmesi ve takibi hem de bu anlamdaki destek çalışmalarına yönelik olarak ilk anlardan itibaren Osmaniye'de arkadaşlarımızla birlikte bulunuyoruz. Bununla beraber bakanlığımızda tesis ettiğimiz bir kriz merkezimiz var. Tüm bakanlık ekibimiz, tüm yönetim kadememiz, çalışma arkadaşlarımız şu an itibarıyla illere dağılmış vaziyetteler" dedi.

"TESİSLERİMİZDE KAYBETTİĞİMİZ SPORCU VE ÖĞRENCİ BULUNMUYOR"

Bakan Kasapoğlu, depremin meydana geldiği illerdeki yurtlar, spor tesisleri ve gençlik tesislerinde hasar tespitine yönelik çalışma yaptıklarını belirterek, "Bununla birlikte tüm imkanlarımızı vatandaşlarımıza açmaya yönelik olarak çalışmalarımızı bitirdik. Özellikle 10 ilimizde başta yurtlarımız, spor salonlarımız, gençlik merkezlerimiz ve gençlik kamplarımız olmak üzere sıcak yemek, barınma imkanlarıyla vatandaşlarımızın hizmetinde. Özellikle bakanlık olarak yurtlarımız, spor tesislerimizle ilgili hasar tespitlerimizi gerçekleştirdik. Şükürler olsun yıkılan ve bu anlamda da enkazda kaybettiğimiz bir sporcumuz, bakanlık tesislerimizde öğrencilerimiz de bulunmamaktadır. Hasar tespit raporları hızlı bir şekilde devam ediyor. Özellikle yurtlarımızdaki vatandaşlarımızın konaklamasına yönelik olarak başta yurtlarımızda kalan vatandaşlarımıza sıcak yemek temini en hızlı şekilde başladı. Bununla birlikte özellikle illerde tüm yurtlarımızın işletmeleri, vatandaşlarımıza sıcak yemek temini noktasında görev aldılar. Kayseri ve Mersin, lojistik olarak iki ilimiz belirlendi. Özellikle bu illerden malzeme dağıtımı, teknik ekip dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Bir yandan hazır yemek, diğer yandan tüm ihtiyaçlara yönelik bir çalışma var. Onlar da hızlı bir şekilde devam ediyor" diye konuştu.