Yerli aşı müjdesi! Son aşamaya geldi 0:00 / 0:00

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Uzunca bir süreden beri hayatın her alanını kuşatmış bir mücadele veriyoruz. Artık gündemimiz aşı programı ile bağışıklığı elde ederek eski normallerimize en kısa sürede nasıl döneceğimizdir. Bu zor günler artık geride kalıyor. İşlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Büyüklerimizin ellerini doya doya öpeceğimiz, sevdiklerimizle kucaklaşacağımız, çekinmeden tokalaşacağımız günler yakın. El ele parklarda yürüyeceğimiz, tatili tatil gibi yapabileceğimiz, gündemimizi salgının değil bizim belirleyeceğimiz günlerin arifesindeyiz" dedi.

"TÜRK AŞISI SON AŞAMAYA GELDİ"

Bakan Koca, güvenle eski günlere dönmek için 3 önemli konuya dikkat çekerek, şunları söyledi: "Bunlardan ilki, sırası gelen vatandaşlarımızın gecikmeden aşılarını olmalarıdır. Bu, toplumsal bağışıklığı en kısa sürede kazanmamız için ilk şart. İster yaş ister meslek grubu sebebiyle sıranız gelmiş olsun, lütfen zaman kaybetmeden aşınızı olun. 45 yaşının üzerindeki vatandaşlarımız da aşılanmaya başlıyor. Gelecek pazartesi günü ise 40 yaş üzeri tüm vatandaşlarımız da aşı programına dahil edilmiş olacak.

İkincisi, aşılama ile toplumsal bağışıklığı elde edene kadar kişisel tedbirlerimize tavizsiz uymaya devam edelim. Aşı olan vatandaşlarımız da toplumsal bağışıklık elde edilene kadar tedbirlere uymalı. Unutmayalım, aşının bizi koruması için belirli bir süre geçmesi gerekiyor.

Üçüncüsü ise salgın kontrolünün sürdürülebilirliğinin sağlanmasıdır. Bunun için şimdiye kadar dışarıdan tedarik ettiğimiz aşıların yerine kendi aşımızın kullanıma girmesi gerekiyor. Bildiğiniz gibi çok sayıda aşı geliştirme projemiz devam ediyor ve birinde son aşamaya geldik. Önümüzdeki hafta yerli aşımızın son fazı olan Faz 3 insan çalışmaları için gönüllülerimizi aşılayacağız. Türk aşısı son aşamaya geldi. Salgın kontrolünün sürekliliği ve aşıda dışa bağımlılığı bitirecek bu önemli gelişmeyi hep birlikte yaşayacağız."

"YERLİ AŞIMIZIN ÜÇÜNCÜ DOZ OLARAK KULLANIMI DEĞERLENDİRİLMEKTEDİR"

Bakan Koca, iki dozun ardından 3'üncü doz aşı olunması gerekliliği konusunda bilimsel çalışmaların devam ettiğini ifade ederek, şunları söyledi: "Aşıların belirli süre ile bağışıklık sağladığı ve iki doz aşı olan kişilerin üçüncü doz aşı olması gerekliliği konusunda bilimsel çalışmalar devam etmektedir. Bu konuda bir klinik çalışma da bakanlığımızca planlanmış, hangi aşıların çapraz kullanılabileceği ve yerli aşımızın üçüncü doz olarak kullanımı değerlendirilmektedir.

Elde edeceğimiz somut bilimsel verileri sizlerle de paylaşarak yol haritamızı kesinleştirmiş olacağız. Ülkemizde kullanıma giren aşılar ve yerli aşımızın hangi usullerle kullanılabileceğini belirleyeceğiz."