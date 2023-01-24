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Haberler Sağlık Bakan Koca'dan ilaç sıkıntısı açıklaması: 2-3 haftada azalacak
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Bakan Koca: Eksikliği hissedilen ilaçların üretimi artırılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, özellikle çocuk yaş grubu antibiyotikleri, soğuk algınlığı ilaçları, burun spreyi ve benzeri gibi ilaçlarda, mevsimsel olarak hastalık sayısındaki artışa bağlı olarak eksiklik yaşandığını belirterek, "Önümüzdeki haftalarda, eksikliği yer yer hissedilen antibiyotikler, çocuk şurupları dahil olmak üzere tüketimi fazla olan ilaçların önemli oranda üretimi artırılarak piyasaya verilecek" dedi

Bakan Koca'dan ilaç sıkıntısı açıklaması: 2-3 haftada azalacak
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DHA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Koca, SMA Bilim Kurulu'nun 31 Ocak'ta toplanacağını belirterek, "En önemli gündemimiz SMA Bilim Kurulu. Bizde bildiğiniz gibi bütün hastalara uygulanan bir ilacımız var. Ayrıca ikinci ve üçüncü bir ilaç söz konusu. Bu diğer iki ilacın da Türkiye´de kullanımı ve hangi hasta grubuna kullanılması gerektiğiyle ilgili Bilim Kurulu´nun bir toplantısı olacak. Bilim Kurulu sonrası da bir açıklama yapmış olacağız" dedi.

"İLACI ÜRETİMDEN RAFA KADAR TAKİP EDİYORUZ"

Bakan Koca, sahte ilaç konusuna dair gelişmelerin sorulması üzerine, "Sahte ilaçla ilgili yanlış bir algı oluşturulmak isteniyor. Bizim dünyada benzeri olmayan, kısaca 'İTS' dediğimiz İlaç Takip Sistemimiz var. Yani ilacın üretimden depoya, depodan eczane raflarına gelişine ve hastaya uygulanmasına kadar takip edebildiğimiz, dijital ortamda izlediğimiz güçlü bir sistemimiz var. Kaldı ki bu sistemi yurt dışına da ihraç ediyoruz. Eczanelerde gördüğünüz, raflarda gördüğünüz bütün ilaçlar İTS´ye kayıtlıdır. Yani raflardan, eczanelerden satın aldığınız ruhsatlı hiçbir ilacın sahte olma durumu söz konusu değil. Tüm ruhsatlı ilaçlar İTS'ye ve barkod sistemine kayıtlı" diye konuştu.

"HASTAYA ÖZEL GETİRİLEN İLAÇLAR DA TAKİP EDİLECEK"

Bunun dışında 'yurt dışı ilaç' adı altında, Türkiye'de ruhsatı olmayan, hastaya özel getirilen ilaçlar olduğunu hatırlatan Bakan Koca, "Bildiğiniz gibi tek bir ilaçla ilgili bir iddia söz konusu idi, bununla ilgili de Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuzun nasıl bir yaklaşım içinde olduğunu zaten gördünüz. Kurumumuz tarafından durum tespit edildi, soruşturma açıldı ve suç duyurusunda bulunuldu. Önümüzdeki 1 hafta 10 gün içerisinde; bizde ruhsatlı olmayan yurt dışından bir ilacın ülkemize girişi olduğunda da İTS´ye kaydedilmeden hastaya kullanımı söz konusu olamayacak. Vatandaşımız müsterih olsun" diye konuştu.

"HASTA SAYISININ FAZLA OLMASINDAN KAYNAKLI SORUN OLDU"

Bakan Koca, bazı ilaçların olmadığı iddialarıyla ilgili de "Özellikle çocuk yaş grubu antibiyotikleri, soğuk algınlığı ilaçları, burun spreyi ve benzeri gibi ilaçlarda, mevsimsel olarak hastalık sayısındaki artışa bağlı olarak, dünyada da olduğu gibi bizde de zaman zaman eksikliği yaşandı. Şu an geçmiş döneme göre üretimin yüzde 55 oranında arttırılmış olmasına rağmen yer yer sorun yaşanabiliyor. Özellikle yılbaşına doğru ham maddenin ülkeye getirilememesinden ve hasta sayısının beklenenden fazla olmasından kaynaklı bir sorundu bu. Dünyada ham madde üretiminde ciddi bir sıkıntı var. 16 Aralık´ta biliyorsunuz kararname imzalanmıştı, yılbaşı ve sonrası ham madde siparişlerinin üretici ülkelerden kaynaklı şekilde geç gelmesi bu sorunun daha da artmasına sebep oldu. Zannediyorum önümüzdeki 2-3 hafta içerisinde sorun önemli ölçüde azalacak. Önümüzdeki haftalarda, eksikliği yer yer hissedilen antibiyotikler, çocuk şurupları dahil olmak üzere tüketimi fazla olan ilaçların önemli oranda üretimi artırılarak piyasaya verilecek. Yakından takip ediyoruz" dedi.

Koca, kuduz aşısı olmadığı iddialara ilişkin ise, "Kuduz aşısıyla ilgili bir sıkıntı yok. Piyasada şu an ciddi miktarda kuduz aşımız var. Herhangi bir sorun yok" dedi.

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