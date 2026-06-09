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        Haberler Dünya Bakan Kurum, "COP31 Ev Sahibi Ülke Anlaşması"nı imzaladı | Dış Haberler

        Bakan Kurum, "COP31 Ev Sahibi Ülke Anlaşması"nı imzaladı

        COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bonn İklim Değişikliği Konferansı'nın ikinci gününde "COP31 Ev Sahibi Ülke Anlaşması"nı imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Haziran 2026 - 23:20 Güncelleme:
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        Bakan Kurum, "COP31 Ev Sahibi Ülke Anlaşması"nı imzaladı

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kurum, Bonn İklim Değişikliği Konferansı kapsamında COP31 Ev Sahibi Ülke Anlaşması imza törenine katıldı.

        Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) İcra Sekreteri Simon Stiell ile protokolü imzalayan Bakan Kurum, BM sekretaryası ile yapıcı işbirliğinin gelecek dönemde artarak devam edeceğini belirtti.

        Bakan Kurum, Bonn programı kapsamında COP31 ev sahipliği sürecine ilişkin görüşmelerde bulundu.

        Afrika İklim Müzakere Grubu, Küçük Ada Devletleri (AOSIS) Müzakere Grubu, 11 ülkeden oluşan Şemsiye Müzakere Grubu, Latin Amerika ve Karayip Ülkeleri Grubu ve Arap Ülkeleri Grubu ile bir araya gelen Kurum ayrıca, Almanya Çevre, İklim Eylemi, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakan Yardımcısı Jochen Flasbarth ile görüştü.

        Grupların taleplerini dinleyen Kurum, kimsenin geride bırakılmadığı bir COP süreci için çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

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