Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması

AA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Bakan Kurum, AA Editör Masası'na katılarak, gündeme ilişkin soruları yanıtladı ve değerlendirmelerde bulundu. Bakan Kurum, "(Kanal İstanbul) Düzeltilmesi gereken ne varsa bunu da dikkate almak suretiyle projemizi kararlı şekilde yürütmeye gayret gösteriyoruz." dedi

"VATANDAŞLARIMIZLA KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİNİ YAPMAK DURUMUNDAYIZ"

Şu an İstanbul'da 7 bin 615 binanın acil şekilde yıkılması gerekiyor diyen Bakan Kurum, "Biz riskli binada vatandaşımızı oturtmayacağız. Vatandaşımızla birlikte dönüşüm sürecini yapmak durumundayız. Vatandaşlarımızdan ricamız, riskli binalarıyla ilgili risk tespiti talebinde bulunsunlar. Sadece kentsel dönüşüm, deprem dönüşümüyle alakalı 230 milyar liralık proje yürütülmektedir ve 170 milyarı da tamamlanmıştır." dedi.