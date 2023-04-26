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Bakan Kurum'dan kira artış açıklaması! Kirada yüzde 25 zam sınırı uzatılacak mı?

1 Temmuz 2023'e kadar yapılacak kira sözleşmelerinde kira artış oranı yüzde 25'e sabitlenmişti. Konut kira artışını sınırlayan yüzde 25 kira artış oranı düzenlemesinin uzatılıp uzatılmayacağı merak konusu olurken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan konuya ilişkin önemli açıklamalar geldi. İşte 2023 Yüzde 25 kira artış oranı düzenlemesi son dakika gelişmeleri...

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  • Bakan Kurum'dan kira artış düzenlemesi açıklaması! 2023 Nisan kira artış oranı ne kadar oldu? Kirada yüzde 25 zam sınırı uzatılacak mı?

    Kira artış oranı son dakika açıklamaları kiracılar ve ev sahipleri tarafından takip ediliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konutlarda kira artış oranını %25 ile sınırlayan ve 1 Temmuz'da sona erecek olan düzenlemeye ilişkin son dakika açıklamalarında bulundu. İşte 2023 Nisan kira artış oranı ve yüzde 25 kira artış düzenlemesinde son durum...
  • Bakan Kurum'dan kira artış düzenlemesi açıklaması! 2023 Nisan kira artış oranı ne kadar oldu? Kirada yüzde 25 zam sınırı uzatılacak mı?

    KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE 25 İLE SINIRLANDIRILMIŞTI

    TBMM Genel Kurulunda konut kira artışlarının bir önceki kira yılına ait bedelin yüzde 25'ini geçmemesine ilişkin düzenleme 2022 Haziran ayında kabul edilmişti.
  • Bakan Kurum'dan kira artış düzenlemesi açıklaması! 2023 Nisan kira artış oranı ne kadar oldu? Kirada yüzde 25 zam sınırı uzatılacak mı?

    YÜZDE 25 KİRA ARTIŞINE ZAMAN BİTİYOR? 

    Konut kira artışını sınırlayan yüzde 25 kira artış oranı düzenlemesi 1 Temmuz itibariyle sona eriyor.
  • Bakan Kurum'dan kira artış düzenlemesi açıklaması! 2023 Nisan kira artış oranı ne kadar oldu? Kirada yüzde 25 zam sınırı uzatılacak mı?

    YÜZDE 25 KİRA ARTIŞI UZATILDI MI?

    Kiralık konutlardaki fiyat artışlarıyla ilgili de açıklama yapan Kurum, kira artışını sınırlayan düzenlemenin 2023'ün 7'nci ayına kadar geçerli olduğunu hatırlattı. Bakan, 7'nci aydan sonra bunu uzatacaklarını, piyasa şartlarının üzerinde bir ortalama söz konusuysa vatandaşları koruyacaklarını söyledi.
  • Bakan Kurum'dan kira artış düzenlemesi açıklaması! 2023 Nisan kira artış oranı ne kadar oldu? Kirada yüzde 25 zam sınırı uzatılacak mı?

    "ARZI ARTIRMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALAR" 

    Bu durumun, talep doğrultusunda arz artırıldığı zaman dengeleneceğini ifade eden Kurum, TOKİ'nin buradaki rolüne dikkati çekti: "Deprem riskini bertaraf etmek için ve vatandaşın konut sahibi olması için sosyal konut üretiyoruz. Bir taraftan da aslında piyasayı dengeliyoruz. 250 bin sosyal konutla da ilk evini alacaklara kredi imkanı tanıyoruz. Bunların hepsinin arzı artırmaya yönelik çalışmalar."
  • Bakan Kurum'dan kira artış düzenlemesi açıklaması! 2023 Nisan kira artış oranı ne kadar oldu? Kirada yüzde 25 zam sınırı uzatılacak mı?

    BAKAN BOZDAĞ'DAN KİRA ARTIŞ ORANI AÇIKLAMASI!

    Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamaları bizim için talimattır. O açıklaması bizim parti kurultayımız, seçim çalışmaları, seçim stratejimiz, millete dönük faaliyetlerimiz bakımında son derece kıymetlidir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız sayın Murat Kurum da bu konuda açıklama yaptı. Şimdi biz Adalet Bakanlığı olarak burada ne yapabiliriz? Bunun üzerinde biz de hazırlıklarımızı yapmış durumundayız esasında."dedi.
  • Bakan Kurum'dan kira artış düzenlemesi açıklaması! 2023 Nisan kira artış oranı ne kadar oldu? Kirada yüzde 25 zam sınırı uzatılacak mı?

    "YAPTIRIM GETİRME DURUMU SÖZ KONUSU"

    Bakan Bozdağ "Seçimden sonra inşallah bu konuda ikinci bir adımın atılacağını ve alt yapısını kendimizce hazırladık. Bu süre bir defa uzatılacak. İkincisi de bir yaptırım getirme durumu söz konusu." ifadelerini kullandı.
  • Bakan Kurum'dan kira artış düzenlemesi açıklaması! 2023 Nisan kira artış oranı ne kadar oldu? Kirada yüzde 25 zam sınırı uzatılacak mı?

    FAHİŞ KİRA ARTIŞINA HAPİS CEZASI YOLDA!

    Siz, 'Şunun üstüne çıkamazsınız' dediniz. Eğer ona bir müeyyidde koymazsanız çıktığı zaman sadece hukuk konusunda hukuk davası ederseniz sizin lehinize sonuçlanabilir. Ama bir müeyyiddiyesi olmazsa onu göze alabilir insanlar. Fakat müeyyide olursa neyi kastediyorum? Hapis cezası ya da adli para cezası ya da idari para cezası gibi bir müeyyide gibi değerlendirildiği takdirde o zaman insanlar bu yasağa, bu kurala uyma konusunda daha özenli davranırlar."

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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