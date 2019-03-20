Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ziyaret ve incelemelerde bulunmak için bugün Bayburt´a geldi. Kentte yapılan yatırımlarla ilgili incelemelerde bulunan Bakan Kurum, Denizli Acıpayam´da meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem hakkında da açıklamalarda bulundu.



"TESPİTLERE DEVAM EDİLİYOR"



Denizli'de yaşanan depremin bir kez daha deprem gerçeğini gözler önüne serdiğini ifade eden Bakan Kurum, "Bugün Denizli Acıpayam´da bir deprem meydana geldi, deprem gerçeğini bize bir kere daha hatırlattı. 5.5 büyüklüğünde oluşan depremde ilk belirmelere göre ağır hasarlı 139 binamız var. Hafif hasarlı 132 binamız var, yıkılmış halde 7 binamız var. Toplamda 278 yapıya ilişkin tespitler yapıldı. Bunlar ön tespitler ekiplerimiz 5 bölgede sahadalar ve tespitlere devam ediyorlar. 22 tane yaralı vatandaşımız var, vatandaşlarımıza tekrar acil şifalar diliyorum" diye konuştu.