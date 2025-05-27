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        Haberler Gündem Çevre Bakan Kurum: Şehrimizin kalbi burada atacak | Son dakika haberleri

        Bakan Kurum: Şehrimizin kalbi burada atacak

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, deprem bölgesindeki inşa çalışmaları kapsamında Kahramanmaraş'taki Tarihi Kapalı Çarşı'nın restorasyonunu da yürütüyor. Çalışmalardan görüntüler paylaşan Bakan Kurum, "Sadece bir yapıyı değil; hatıraları, kültürü, umudu yeniden canlandırıyoruz. Depremde ağır hasar alan Tarihi Kapalı Maraş Çarşı'mız tamamlandığında şehrimizin kalbi burada atacak" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 22:42 Güncelleme: 27.05.2025 - 22:43
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        Bakan Kurum: Şehrimizin kalbi burada atacak
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        Kahramanmaraş'ın simgelerinden Tarihi Kapalı Çarşı'da 6 Şubat depremlerinde ağır hasar gördü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Dulkadiroğlu ilçesindeki 2 bin 740 metrekarelik alanda 122'si tescilli 140 dükkanın inşa ve ihya çalışmalarını yürütüyor.

        "ÇARŞIMIZ TAMAMLANDIĞINDA ŞEHRİMİZİN KALBİ BURADA ATACAK"

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, restorasyon çalışmalarından görüntüleri, "Sadece bir yapıyı değil; hatıraları, kültürü, umudu yeniden canlandırıyoruz. Depremde ağır hasar alan Tarihi Kapalı Maraş Çarşı'mız tamamlandığında şehrimizin kalbi burada atacak" mesajıyla sosyal medya hesabından paylaştı.

        37 KİŞİLİK UZMAN EKİP GÖREV YAPIYOR

        Restorasyon kapsamında ilk etapta yıkılan alanlar temizlendi, deprem sonrası taş yapılarda oluşan çatlaklar güçlendirildi. Ayrıca, statik, jeofizik ve yapı malzeme analiz raporları da hazırlandı. Projede taş, ahşap, sıva ve enjeksiyon ustalarından oluşan 37 kişilik uzman ekip görev yapıyor.

        "DEMİRCİLER ÇARŞISI'NIN DA İHALE SÜRECİ TAMAMLANDI"

        TOKİ İnşaat Mühendisi Eray Sezgin, tarihi çarşının 16'ncı yüzyılda inşa edildiğini anlattı. Kahramanmaraş depreminin ardından konut inşasının yanı sıra tarihi yapıların da restorasyonunu yürüttüklerini kaydeden Sezgin, "Burası Maraş'ın kalbi, bizim de görevimiz burayı tekrardan canlandırıp eski güzel günlerine döndürmek" dedi.

        Eş zamanlı olarak Tarihi Demirciler Çarşısı'nda da ihalelerin tamamlandığını ve çalışmaların başladığını açıklayan Sezgin, "En kısa sürede orada da restorasyon çalışmalarını tamamlayıp, orayı Maraş ekonomisine, Maraş tarihine tekrardan geri kazandırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

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