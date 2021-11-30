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Bakan Muş'tan üçüncü çeyrek büyüme açıklaması

Ticaret Bakanı Muş, Türkiye ekonomisinin 3'üncü çeyrekte elde ettiği yüzde 7,4'lük büyümeye ilişkin "Türkiye, ihracatla büyümeye devam ediyor. Net ihracatın büyümeye katkısı 6,8 puan oldu. Büyümemizin yüzde 92'si ihracat katkısıyla gerçekleşti" ifadelerini kullandı

Bakan Muş'tan üçüncü çeyrek büyüme açıklaması
HABERTURK.COM

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan bu yılın 3'üncü çeyrek büyüme rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bakan Muş Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Türkiye, ihracatla büyümeye devam ediyor. Ekonomimiz 3. Çeyrekte %7,4 büyüdü. Net ihracatın büyümeye katkısı 6,8 puan oldu. Büyümemizin %92’si ihracat katkısıyla gerçekleşti. İhracat, büyümemizin itici gücü olmaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

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