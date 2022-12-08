Ticaret Bakanı Mehmet Muş, katıldığı bir televizyon programında merak edilen soruları yanıtladı. Bakan Muş zincir marketlere ilişkin yaptığı açıklamada 'Verileri takip edeceğiz, Zincir market verilerinin tamamını sisteme aktaracağız. Elde edilen fiyat verilerini kamuoyuna açıklayacağız. ifadelerini kullandı. Muş, Türkiye'nin yaptığı yatırımlar ile gıda arz güvenliğini sağladığını söyledi. Fahiş fiyatlarla mücadeleye değinen Bakan Muş, fiyatlama davranışını daha izlenebilir hale getirmek için 200 ve üzeri şubeye sahip olan marketlerin bakanlığa fiyat bildiriminde bulunacağını söyleyerek, verilerin takip edileceğini belirtti.

Bakan Muş açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

Piyasanın bir dengesi var. Buna dikkat ediyoruz. Tüm adımları hukuk içinde atıyoruz. Kuralları eşit şekilde uyguluyoruz. Türkiye bütün zor zamanlarında bundan taviz vermedi. Bu yüzden yatırım çekiyoruz.

İHRACAT VERİLERİ

Bakan Muş, tahıl koridorunun açılması ile emtia fiyatlarının düştüğünü kaydetti. Bakan Muş, Türkiye'nin ihracatının OECD ortalamasının üzerinde olduğunu söyleyerek, "2011-2021 arası ihracat artış oranımız yüzde 5.3 oldu" dedi.

ASGARİ ÜCRET

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, asgari ücret mesajı vererek, "İşçinin alım gücü ile işverenin karşılama gücü gözetilecek' sözlerini kullandı.