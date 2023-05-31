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Bakan Nebati'den uçaktaki tartışmaya ilişkin açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medyada Ankara-İstanbul uçağında yaşanan tartışmaya ilişkin açıklamada bulundu. Uçuşta yaşanan rötarın sebebinin hava muhalefeti olduğunu belirten Bakan Nebati "Uçaktaki yerimi aldığım esnada, bir CHP milletvekilinin provokatif yönlendirmesi sebebiyle, millet iradesini içine sindirememiş bir grubun sözlü sataşmasına maruz kaldım. Gecikmenin sebebi hava muhalefeti olmasına rağmen, sanki benden kaynaklanıyormuş gibi bir algı yaratmaya çalışarak olmadık suçlamalarda bulundular. Bunun üzerine, bu şahıslara yaşanan rötarın sebebini ve milletimizin demokratik tercihlerini artık kabullenmeleri gerektiğini açık ve net bir şekilde hatırlattım" ifadelerini kullandı

Bakan Nebati'den uçaktaki tartışmaya ilişkin açıklama
HABERTURK.COM

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ilk olarak Independent Türkçe tarafından yayımlanan ve 2 gündür sosyal medyada yoğun olarak paylaşılan uçakta tartışma görüntüleriyle ilgili açıklamada bulundu.

Bakan Nebati, açıklamasında 29 Mayıs 2023 Pazartesi günü akşam saatlerinde, yolcusu olarak yer aldığı Ankara-İstanbul uçağında yaşananların kamuoyuna tamamen çarpıtılarak yansıtıldığını belirtti.

Uçağın kalkış saatinde yaşanan gecikmenin kendisiyle kesinlikle hiçbir ilgisinin olmadığını belirten Bakan Nebati yaşanan tartışmayla ilgili açıklamasına şöyle devam etti:

"Rötar yaşanmasının tek sebebi, diğer yolcularla birlikte bana da bildirilmiş olduğu üzere hava muhalefetidir. Kaldı ki ben uçakta yerimi aldıktan sonra bazı diğer yolcuların da binişlerini gerçekleştirmeye devam ettikleri, kaydedilen görüntülerden açıkça anlaşılmaktadır. Uçaktaki yerimi aldığım esnada, bir CHP milletvekilinin provokatif yönlendirmesi sebebiyle, millet iradesini içine sindirememiş bir grubun sözlü sataşmasına maruz kaldım.

Gecikmenin sebebi hava muhalefeti olmasına rağmen, sanki benden kaynaklanıyormuş gibi bir algı yaratmaya çalışarak olmadık suçlamalarda bulundular. Bunun üzerine, bu şahıslara yaşanan rötarın sebebini ve milletimizin demokratik tercihlerini artık kabullenmeleri gerektiğini açık ve net bir şekilde hatırlattım. Bu hatırlatmayı da sadece bu birkaç şahsa yönelik yaptım. Asla unutulmamalıdır ki bizler, 21 yıldan bu yana milletimize efendilik taslamak şöyle dursun, tam tersine hizmetkar olmak, ülkemize asırlık eserler kazandırmak için gece gündüz çalışan bir siyaset anlayışının neferleriyiz.

Bu sebepledir ki kötü niyetli hiçbir algı operasyonu, milletimizle asla aramıza giremeyecek, kopmaz gönül köprülerimize asla zarar veremeyecektir. Bu durum, geride bıraktığımız seçim sonuçlarıyla da zaten milletimiz tarafından bir kez daha tescillenmiştir. Sorumlu gazetecilik anlayışı ve basın ahlakıyla hiçbir şekilde bağdaşmayan, tamamen bir algı operasyonundan ibaret bu çirkin çarpıtmaları milletimizin takdirine bırakıyor, bu malum çevreleri, yalanlar üzerine asla siyaset inşa edilemeyeceği gerçeğini artık kabullenmeye davet ediyorum."

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