Bakan Pakdemirli: 2021'de üreticilerimize toplam 23 milyar lira destek vereceğiz

AA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bu yılın ilk 9 ayında ihracatın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,3 artış gösterdiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Pakdemirli, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) Tarım ve Hayvancılık Sektör Meclisleri toplantısında konuştu.

Pakdemirli, buradaki konuşmasında, tarımda oluşturdukları güçlü altyapının avantajlarını pandemi sürecinde gördüklerini belirterek, bu süreçte, pek çok ülkede raflar boş kalırken, Türkiye'de tarım ve gıda sektöründe hiçbir sıkıntı yaşamadıklarını ifade etti.

Perakende zincirlerini hızlı ve doğru yönlendirdiklerini kaydeden Pakdemirli, "Tarlada, bahçede, serada, ahırda ve merada üretimin devam etmesini sağladık. Pandemi sürecini şu ana kadar başarıyla yürüttük. Son yayımlanan genelgede sektörlerimizi ilgilendiren yeni tedbirler bulunuyor. Üretim ve imalat tesisleri saat sınırı olmadan açık kalabilecek. Bitkisel ve hayvansal üretimi yapanlar yine yasaklardan muaf olacak." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, Türkiye'nin, tarım ve gıda ürünlerinde net ihracatçı olduğuna işaret ederek, "18 yılda tarımsal ihracatımız 3,7 milyar dolardan, 18 milyar dolara yükseldi. 193 ülkeye 1827 çeşit tarım ürünü ihraç ediyoruz. Bu yılın ilk 9 ayında ihracatımız pandemiye rağmen geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,3 artış gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.

Tarım-orman sektörünün her geçen gün büyümeye ve gelişmeye devam ettiğini aktaran Pakdemirli, son 2 yılda tarımsal hasılanın yüzde 47 artışla, 277,5 milyar liraya ulaştığını ifade etti.

Pakdemirli, Türkiye'nin 48,7 milyar dolar tarımsal hasıla ile Avrupa'da lider, Dünya'da da ilk 10 içinde olduğunun altını çizerek, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin sağladığı imkanlarla tarım sektörünün 2 yıldır tüm çeyreklerde büyüme gösterdiğini belirtti.

TÜİK tarafından en son açıklanan 2020 yılı 2. çeyrek büyüme rakamlarında, tarımın yüzde 4 büyümeyle birçok sektörün önünde gelişme gösterdiğini anımsatan Pakdemirli, bu yılı, önemli bir büyüme rakamıyla kapatarak ekonomiye güç katmaya devam edeceklerini anlattı.

BİTKİSEL ÜRETİM 124 MİLYON TONA ULAŞTI

Pakdemirli, ekilmedik bir karış toprak bile bırakmayacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde, son 2 yılda bitkisel üretimimiz yüzde 8 artışla 124 milyon tona ulaştı. Yani bitkisel üretimde 8,7 milyon ton ilave artış oldu. Ayrıca, tarımsal üretimimizi garanti altına almak için, 2020 yılında koruma altına aldığımız 26 büyük ova ile birlikte toplam 291 büyük tarımsal ovayı sit alanı olarak ilan ettik. Bu yıl, yüzde 75 tohum hibesi ile boş arazileri üretime kazandıracak projeleri başlattık. Hazine arazilerini üretime açarak, bitkisel üretimi daha da yukarılara taşıyacağız."

Hayvan varlığında da son 2 yılda artış kaydedildiğini anlatan Pakdemirli, büyükbaş hayvan varlığının yüzde 8 artışla 18,6 milyon başa, küçükbaş hayvan varlığının ise yüzde 20 artışla 55,1 milyon başa çıktığını ifade etti.

"18 YILDA 310 MİLYAR LİRA TARIMSAL DESTEK VERDİK"

Pakdemirli, tarımdaki tüm bu gelişmelerin arkasında üreticiye ve yatırımcıya verilen desteklerin büyük rolü olduğunun altını çizerek, "Son 18 yılda, üreticilerimize reel rakamlarla toplam 310 milyar lira tarımsal destek verdik. Hayvancılıkta ise 18 yılda toplam 73 milyar lira destek ödedik. Bunun yüzde 21'i yani 15,5 milyar lirası son 2 yılda ödendi. 2021'de üreticilerimize, 1 milyar lira ilave ödenekle birlikte toplam 23 milyar lira destek vereceğiz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin tohumculukta ulaştığı seviyeyi herkesin bilmesi gerektiğini vurgulayan Pakdemirli, son 18 yıl sertifikalı tohum üretimini 8 kat artışla 1 milyon 143 bin tona çıkardıklarını anlattı.

Pakdemirli, yurt içinde kullanılan sertifikalı tohum miktarının yüzde 96'sının yerli olduğuna işaret ederek, "Ayrıca, atalarımızdan kalan tohumların üretimi ve bu tohumlardan elde edilen ürünlerin marketlerde daha fazla yer alması için önemli çalışmalar yapıyoruz. Tohum ihracatımız 18 yılda 9 kat artışla, 155 milyon dolara ulaştı. Tohumluk ihracatının ithalatı karşılama oranı ise 18 yılda yüzde 31'den yüzde 86'ya yükseldi." bilgisini paylaştı.

Tarım-sanayi entegrasyonunu güçlendirmek için kırsaldaki yatırımlara önemli destek sağladıklarını belirten Pakdemirli, ekonomik yatırımlar, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK)- Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) hibeleri ve ORKÖY projeleri dahil bugüne kadar toplam 316 bin projeye, 24,5 milyar lira hibe desteği ödediklerini kaydetti.

Pakdemirli, bu destekler sayesinde, kırsalda yaklaşık 46,5 milyar liralık yatırım yapıldığını, 230 bin yeni istihdam oluşturulduğuna dikkati çekti.