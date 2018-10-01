SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Cemil Abaklı
SAĞLIK
Haberler > SAĞLIK

Bakan Pakdemirli'nin eşinden fenalaşan vatandaşa ilk yardım

Fenalaşarak yere düşen Cemil Abaklı isimli vatandaşa Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin eşi doktor Ahu Pakdemirli, ilk yardım uyguladı. Pakdemirli, Abaklı'yı ilk olarak sert zemine yatırarak, bilincinin açık olup olmadığını kontrol etti ve ardından nabzına, solunum sayısına ve tansiyonuna baktı. İlaç takviyesi yapılan hasta için ilk yardım ekipleri de çağrıldı

01.10.2018 - 09:18 | Güncelleme: AA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin eşi doktor Ahu Pakdemirli, fenalaşarak yere düşen Cemil Abaklı isimli vatandaşa ilk yardım uyguladı.

AA'nın haberine göre; Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgilere göre, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Hippoterapi Merkezi bahçesinde fenalaşarak yere düşen 42 yaşındaki Cemil Abaklı isimli vatandaşa ilk yardım müdahalesini Bakan Pakdemirli'nin eşi doktor Ahu Pakdemirli yaptı.

Pakdemirli, Abaklı'yı ilk olarak sert zemine yatırarak, bilincinin açık olup olmadığını kontrol etti ve ardından nabzına, solunum sayısına ve tansiyonuna baktı. İlaç takviyesi yapılan hasta için ilk yardım ekipleri de çağrıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Abaklı'ya müdahale ederken, Pakdemirli de fenalaşan vatandaşın durumu konusunda yetkilileri bilgilendirdi. Hasta Abaklı'nın yakını da Pakdemirli'ye teşekkür etti.

Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Abaklı'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X