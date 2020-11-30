Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarım sektörünün yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 6,2 büyüme ile önemli bir gelişme gösterdiğini belirterek, "İnşallah bu yılı, önemli bir büyüme rakamıyla kapatarak, ülke ekonomimize güç katmaya devam edeceğiz." dedi.

Pakdemirli, video konferans yöntemiyle katıldığı Ege Ekonomik Forumu'nun açılışında yaptığı konuşmada, devletin İzmir'deki depremin ardından bütün yetkilileri ve imkanlarıyla yaraları sardığını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın sürecinde tarımda yerli üretim ve kendine yeterlilik konularının ön plana çıktığına işaret eden Pakdemirli, "Tarım ve gıdada bağımsızlık bu kavramlardan geçiyor. Gıda tedarik zincirlerinde daha basit bir sistemin oluşturulması ve sözleşmeli üretim, gelecekte gündemde olacak konulardan birisidir." diye konuştu.

Pakdemirli, tarımda teknoloji kullanımı ve bilgiye hızlı erişimin üretime daha fazla katkı sağlayacağına dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Topraksız tarım, dikey tarım, kent tarımı konuları da tüm dünyada giderek yaygınlaşmaya başladı. Su kaynaklarını etkin ve tasarruflu kullanmak için tarımda su verimliliğini sağlamak zorundayız. Dünyadaki gıdanın yüzde 80'i aile çiftlikleri tarafından üretiliyor. Buradan hareketle gıda üretiminde, gelecekte de aile işletmeciliği ilk sırada yer alacaktır diyebiliriz. İşte tüm bu konular, tarımda geleceğin kodlarını barındırıyor. Bizler de Bakanlık olarak bu konuları ve daha fazlasını düşünerek planlamalarımızı yapıyor, projelerimizi hayata geçiriyoruz."

"TARIM SEKTÖRÜ TÜM ÇEYREKLERDE BÜYÜDÜ"

Tarım-orman sektörünün her geçen gün büyümeye ve gelişmeye devam ettiğini vurgulayan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Son iki yılda tarımsal hasılamız yüzde 47 artışla 277,5 milyar liraya ulaştı. Gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) içindeki payımız 2018 yılında yüzde 5,8 iken, 2019 yılında yüzde 6,4’e yükseldi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin sağladığı imkanlarla tarım sektörü iki yıldır tüm çeyreklerde büyüme gösteriyor. TÜİK tarafından en son açıklanan 2020 yılı üçüncü çeyrek büyüme rakamlarında, tarım yüzde 6,2 büyümeyle önemli bir gelişme gösterdi. İnşallah bu yılı, önemli bir büyüme rakamıyla kapatarak, ülke ekonomimize güç katmaya devam edeceğiz. 2020 yılı 9 aylık ortalamada tarım sektörü yüzde 5,3 büyüme gösterdi. Böylece tarım sektörü tüm çeyreklerde büyüdü. Bu başarıdan dolayı çiftçilerimize ve sektörümüzün bütün paydaşlarına buradan teşekkürlerimi iletiyorum."

Türkiye'nin tarım ve gıda ürünlerinde net ihracatçı bir ülke olduğunu belirten Pakdemirli, "2019 yılında 19,7 milyar dolar tarım ve gıda ürünü ihracatı yaptık ve 5 milyar dolar dış ticaret fazlası verdik. 2020 yılı 10 aylık tarım ve gıda ürünleri ihracatı pandemiye rağmen geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 arttı. Tarım ve gıda ihracatımızın yaklaşık yüzde 25 gibi önemli bir payının da Ege illerinden yapıldığını özellikle belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte son iki yılda tarımsal desteği yüzde 52 artışla 22 milyar liraya çıkardıklarını hatırlatan Pakdemirli, 2021 yılında ise üreticilere 1 milyar lira ilave ödenekle birlikte toplam 23 milyar lira destek vereceklerini söyledi. Pakdemirli, 2020 yılında toplam 7,4 milyar lira olan yatırım bütçesini de 2021 yılında yüzde 136 artırarak, 17,5 milyar liraya çıkardıklarını bildirdi.

Salgın sürecini başarıyla yürüttüklerine ve yürütmeye devam ettiklerine işaret eden Pakdemirli, son yayımlanan genelgeye göre de üretim ve imalat tesislerinin saat sınırı olmadan açık kalabileceğini, bitkisel ve hayvansal üretimi yapanların yine yasaklardan muaf olacağını dile getirdi.

"ŞURA KARARLARI DEĞERLENDİRİLECEK"

Bakanlık olarak 15 yıl sonra 3'üncü Tarım Orman Şurası'nı yaptıklarını anımsatan Pakdemirli, "Bu yıl ocak ayı sonunda 38 maddelik eylem planını kamuoyuyla paylaştık. Pandemi sürecine rağmen bu eylemleri bir bir hayata geçiriyoruz. Yıl sonunda şura kararlarımızın 2020 yılı değerlendirmesi ve 2021 yılında hayata geçirilecek eylem planlarıyla ilgili bir toplantı yapacağız." bilgisini verdi.

Pakdemirli, nisan ayında başlatılan Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) uygulamasında bugüne kadar 150 milyon liralık işlem hacmi gerçekleştiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Şu anda sistemde 118 binin üzerinde kayıtlı alıcı ve satıcı bulunuyor. DİTAP'ın gelişmesinde Ege illerimizin büyük katkısı var. DİTAP'a kayıtlı kullanıcıların yüzde 32'si Ege illerindedir. Şu ana kadar DİTAP üzerinden en fazla işlem hacmine göre ilk 10 içinde İzmir, Manisa, Muğla ve Denizli olmak üzere 4 il Ege Bölgesi'ndendir. DİTAP'a tamamlayıcı uygulamalar eklemeye devam ediyoruz. Özellikle DİTAP'a finans, sigorta, nakliye tedarikinin ve diğer üretim araçlarının eklenmesiyle sistemdeki Sözleşmeli Üretim Modülü çok daha kolay ve kullanışlı hale gelecek. Ayrıca, Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla yayımlanan kararla artık DİTAP da tarımsal destekleme kalemleri arasına alınmıştır."

Üst kademe tohumluktaki yerlilik oranını artırmayı hedeflediklerini vurgulayan Pakdemirli, "2019 yılında TÜBİTAK iş birliğiyle başlattığımız proje sonucu kışlık sebze tohumculuğunda ülkemizin yerli tohum kullanım oranını artıracağız. Ayrıca, 2021 yılında başlatacağımız Yerli Hibrit Çeşitlerinin Yaygınlaştırılması Projesi ile yerli tohumda rekabet gücünü artırarak, çiftçi şartlarında kullanımı sağlayacağız." dedi.

Pakdemirli, gıda israfına dikkat çekmek için başlattıkları "Gıdanı Koru Projesi" kapsamında "Söz Ver, Rekor Gelsin" sloganıyla gıda israfıyla mücadelede dünyaya örnek olacak kampanyayı hayata geçirdiklerini anımsatarak, şu ana kadar 770 bin vatandaşın kampanya kapsamında gıdasını koruyacağına söz verdiğini aktardı.

Tarım-sanayi entegrasyonunu güçlendirmek için kırsaldaki yatırımlara önemli destek sağladıklarına dikkati çeken Pakdemirli, bu destekler sayesinde, kırsalda reel rakamlarla 48,5 milyar liralık yatırım yapıldığını ve 350 bin yeni istihdam oluşturulduğunu ifade etti. Pakdemirli, gelecek dönemde daha çok projeye destek verebilmek amacıyla ekonomik yatırımları 2025 yılına kadar uzattıklarını söyledi.

"34 MİLYARLIK 431 TESİS AÇILIŞA HAZIR"

Tarımda markalaşmanın önemine de değinen Pakdemirli, "Son 18 yılda Türkiye'de 584 ürünün coğrafi işareti tescil edildi. Bunun 225'inin yani yaklaşık yüzde 40'ının son 2,5 yılda tescil edilmesini sağladık. Halen 703 tescil aşamasında ürünümüz bulunuyor. Ege illerinde ise son 18 yılda 99 ürünün coğrafi işareti tescil edildi. Bunun da 28'ini son 2,5 yılda yaptık. Hedefimiz, coğrafi işaretli ürün sayısını artırmak ve markalı ürünlerle Ege'nin ve ülkemizin tarım ürünlerini dünyaya pazarlamak." diye konuştu.

2021'i "Su ve Sulama Yatırımlarında Hamle Yılı" ilan ettiklerini belirten Pakdemirli, toplam yatırım miktarı 34 milyar lira olan 431 tesisin açılışa hazır olduğunu bildirdi. Pakdemirli, suyu koruma ve tasarruflu kullanma konusunda farkındalık yaratacak çalışmaları artıracaklarını dile getirdi.

Ege illerinde ve tüm Türkiye'de proje ve yatırımların artarak devam edeceğini vurgulayan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Bildiğiniz gibi, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ekonomide ve hukukta yeni bir reform dönemi başlatıldı. İstikrar, büyüme ve istihdam odaklı bu seferberlikteki amacımız, ülkemizi, hedeflerimiz doğrultusunda geliştirmek ve kalkındırmaktır. Tarım ve orman sektörü gelecek için en önemli yatırım alanlarından birisidir. Yerli ve uluslararası yatırımcılara ülkemize güvenmeleri ve süratle yeni yatırımlara başlamaları çağrısında bulunuyorum. Ben de buradan tüm yatırımcıları, tarım, gıda ve orman sektörüne yatırım yapmaya davet ediyorum."

Bakan Pakdemirli, Ege illerinde gerçekleştirilen ve hedeflenen tarım, orman ve su yatırımları hakkında da bilgi verdi.