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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Daha önce borcu yapılandırılan ancak ödeyemeyen veya yapılandırmadan faydalanamayan esnaf ve sanatkarlar için yeni bir kolaylık getirildi." dedi.

"TESKOMB’un alacağı gecikme faizlerinden vazgeçilerek, anapara borcuna 18 ay taksitlendirme imkanı sunularak yeni bir yapılandırma başlatıldı." diyen Pekcan, "Yeni yapılandırmayla daha önce borçları yapılandırılan ve taksitleri devam edenlerin de kalan taksitleri faizsiz 6 ay ötelendi." ifadesini kullandı.



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