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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanlığı İcraat Programı III. 180 Günlük Eylem Planı kapsamında başlattıkları “Finansal Okuryazarlık ve Kadınların Ekonomik Güçlenmesi” seminerlerinin Covid-19 sebebiyle radyo programları ve çevrimiçi ortamda gerçekleştirdiğini belirterek, toplamda 386 bin kişiye ulaştıklarını söyledi.

Bakan Selçuk, seminerlerin finansal okuryazarlık ile ilgili bölümü, Bakanlığın İl Müdürlüklerinde Finansal Okuryazarlık Eğitici Eğitimi alan meslek elemanları tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.

Finansal okuryazarlık çalışmalarını önemsiyoruz

Selçuk, “Finansal okuryazarlık çalışmalarını önemsiyoruz. Seminerlerde kadınlarımızın para yönetimi, gelir, harcama, birikim, borç, tasarruf, yatırım araçları, bireysel emeklilik sistemi, çalışma hayatına ilişkin haklar, şikayet mekanizmaları gibi konularda farkındalıklarının artırılmasını amaçlıyoruz. Ayrıca ekonomik açıdan güçlenmelerine yönelik destek ve teşviklere ilişkin de bilgi veriliyor” dedi.

Finansal Okuryazarlık ve Kadınların Ekonomik Güçlenmesi seminerlerinin Covid-19 sebebiyle radyo programları ve çevrimiçi ortamda gerçekleştirildiğini kaydeden Bakan Selçuk, “Radyo programlarıyla beraber son 4 ayda (Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık) 9 ilde (Hatay, Sakarya, Konya, Adana, Ordu, Kayseri, Samsun, Gaziantep, Antalya) toplamda 386 bin kişiye ulaştık” ifadelerini kullandı.

Kadınların ekonomik güçlenmesine yönelik destek ve teşviklere ilişkin oturumlarda, seminerlerin düzenlendiği illerdeki SGK, İŞKUR, KOSGEB, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ve Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) temsilcileri tarafından da bilgi paylaşımında bulunuluyor.