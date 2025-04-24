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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Şimşek, ABD'li mevkidaşı Bessent ile görüştü - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Şimşek, ABD'li mevkidaşı Bessent ile görüştü

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile bir araya geldi. Görüşmede, savunma sanayii alanındaki işbirliğinin geliştirilmesinin ve mevcut kısıtlamaların kaldırılmasının önemi vurgulandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 07:12 Güncelleme: 24.04.2025 - 07:12
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        Bakan Şimşek, ABD'li mevkidaşı Bessent ile görüştü
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        Bakan Şimşek, G20, IMF ve Dünya Bankası Bahar toplantıları kapsamında gittiği ABD'deki temaslarını sürdürürken, Washington'da ABD Hazine Bakanı Bessent ile bir görüşme gerçekleştirdi.

        Hazine ve Maliye Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın da katıldığı görüşmenin, yapıcı bir havada gerçekleştiğine işaret edildi.

        KISITLAMALARIN KALDIRILMASININ ÖNEMİ VURGULANDI

        AA'nın haberine göre; görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından ortaya konan ortak siyasi irade uyarınca Türkiye ve ABD arasındaki ilişkilerin çok boyutlu olarak ilerletilmesi imkanları üzerinde durulduğuna dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Bu bağlamda, tarafımızca yatırım ve ticaret, ulaştırma ve enerji alanlarındaki işbirliği fırsatlarına değinilmiş, savunma sanayii alanında işbirliğinin geliştirilmesini teminen mevcut kısıtlamaların kaldırılmasının önemi vurgulanmıştır. Türkiye'de yürütülen ekonomik istikrar programı hakkında bilgi verilmiştir.

        Görüşmede, ayrıca bölgesel barış ve istikrarın tesisi için Türkiye ve ABD tarafından atılabilecek adımlar ele alınmıştır. Bu bağlamda, tarafımızca Suriye'ye karşı uygulanan yaptırımların kaldırılması lüzumuna işaret edilmiş, Ukrayna'da ateşkes sağlanması ve barışa ulaşılması için Türkiye'nin sağlayabileceği katkılar izah edilmiştir."

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
        #haberler
        #ABD
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