        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Şimşek: Brüt rezervler 174,4 milyar dolar ile tarihi zirvede - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Şimşek: Brüt rezervler 174,4 milyar dolar ile tarihi zirvede

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Finansal piyasalarda olumlu döngü güçlenirken, makro finansal istikrar pekişiyor. Brüt rezervler 174,4 milyar dolar ile tarihi zirvede" dedi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 15.08.2025 - 09:51 Güncelleme: 15.08.2025 - 09:53
        "Brüt rezervler 174,4 milyar dolar ile tarihi zirvede"
        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından finansal piyasalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şimşek, piyasalarda olumlu döngünün güçlendiğine dikkati çekerek, makro finansal istikrarın da pekiştiğini vurguladı.

        Bakan Şimşek, şu ifadelere yer verdi:

        "Finansal piyasalarda olumlu döngü güçlenirken, makro finansal istikrar pekişiyor. Brüt rezervler 174,4 milyar dolar ile tarihi zirvede. Kur Korumalı Mevduat stoku iki yıldır kesintisiz gerileyerek 3 trilyon lira azaldı. TL mevduatın payı yüzde 59,6’ya yükseldi. 10 yıllık dolar cinsi tahvil faizi yeniden yüzde 7’nin altına geriledi. Ekonomimizin dayanıklılığını artıran programımızı dezenflasyon hedefi doğrultusunda kararlılıkla uygulamaya devam ediyoruz."

