Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dış ticaret verilerini değerlendirdi.

X hesabından açıklama yapan Bakan Şimşek "Dış dengede ve turizmde olumlu görünüm sürüyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verdi;

"Yıllık dış ticaret açığı haziranda bayram etkisi kaynaklı geçen aya göre sınırlı arttı. Buna rağmen geçen yıla kıyasla açık 32 milyar dolar iyileşti. İkinci çeyrekte yıllık ziyaretçi sayısı 60 milyon kişiye, turizm geliri ise 58 milyar dolara ulaştı. Cari açıkta devam eden düşüşün yılın kalanında da sürmesini ve 2024 yılında cari açığın milli gelire oranının yaklaşık yüzde 2’ye gerilemesini bekliyoruz. Program hedeflerimiz için sürdürülebilir cari açık büyük önem taşıyor."