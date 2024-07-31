Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.647,01 %-0,42
        DOLAR 33,1552 %0,20
        EURO 35,9074 %0,27
        GRAM ALTIN 2.576,23 %0,45
        FAİZ 42,28 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 30,36 %0,46
        BITCOIN 66.324,00 %0,23
        GBP/TRY 42,5514 %0,10
        EUR/USD 1,0819 %0,04
        BRENT 80,29 %2,11
        ÇEYREK ALTIN 4.211,93 %0,45
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Şimşek: Dış dengede ve turizmde olumlu görünüm sürüyor - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Şimşek: Dış dengede ve turizmde olumlu görünüm sürüyor

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Cari açıkta devam eden düşüşün yılın kalanında da sürmesini ve 2024 yılında cari açığın milli gelire oranının yaklaşık yüzde 2'ye gerilemesini bekliyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2024 - 11:03 Güncelleme: 31.07.2024 - 11:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Şimşek: Olumlu görünüm sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dış ticaret verilerini değerlendirdi.

        X hesabından açıklama yapan Bakan Şimşek "Dış dengede ve turizmde olumlu görünüm sürüyor" ifadelerini kullandı.

        Bakan Şimşek açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verdi;

        "Yıllık dış ticaret açığı haziranda bayram etkisi kaynaklı geçen aya göre sınırlı arttı. Buna rağmen geçen yıla kıyasla açık 32 milyar dolar iyileşti. İkinci çeyrekte yıllık ziyaretçi sayısı 60 milyon kişiye, turizm geliri ise 58 milyar dolara ulaştı. Cari açıkta devam eden düşüşün yılın kalanında da sürmesini ve 2024 yılında cari açığın milli gelire oranının yaklaşık yüzde 2’ye gerilemesini bekliyoruz. Program hedeflerimiz için sürdürülebilir cari açık büyük önem taşıyor."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hamas lideri Haniye, Tahran'da öldürüldü
        Hamas lideri Haniye, Tahran'da öldürüldü
        Haniye'nin son görüntüleri
        Haniye'nin son görüntüleri
        Bakan Fidan'dan Haniye açıklaması
        Bakan Fidan'dan Haniye açıklaması
        Haniye'nin öldürülmesine yönelik ilk tepkiler!
        Haniye'nin öldürülmesine yönelik ilk tepkiler!
        Suikast sonucu öldürülen Haniye kimdi?
        Suikast sonucu öldürülen Haniye kimdi?
        Siyasilerden suikasta tepkiler
        Siyasilerden suikasta tepkiler
        İsrail'in İran'daki suikastları
        İsrail'in İran'daki suikastları
        Genco Erkal hayatını kaybetti
        Genco Erkal hayatını kaybetti
        Meslektaşları büyük üzüntü içinde
        Meslektaşları büyük üzüntü içinde
        Ev sahibi kiracısının evini bastı
        Ev sahibi kiracısının evini bastı
        "Cebinde sürprizlerle dolaşıyor"
        "Cebinde sürprizlerle dolaşıyor"
        Bolu Dağı geçişinin İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı
        Bolu Dağı geçişinin İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı
        Turizm gelirinde yüzde 12 artış
        Turizm gelirinde yüzde 12 artış
        Göz muayenelerinde gösterilen ev nereden geliyor?
        Göz muayenelerinde gösterilen ev nereden geliyor?
        Emekliye de vergi indirimi var
        Emekliye de vergi indirimi var
        Japonlar neden eğilerek selam veriyor?
        Japonlar neden eğilerek selam veriyor?
        Eğlence mekanı önünde silahlı saldırı!
        Eğlence mekanı önünde silahlı saldırı!
        Dünya şampiyonu Bodrum'da
        Dünya şampiyonu Bodrum'da
        Orta saha cep yakıyor!
        Orta saha cep yakıyor!
        AB, "tarihi" Alzheimer ilacına ruhsat vermedi
        AB, "tarihi" Alzheimer ilacına ruhsat vermedi