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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Şimşek, OECD Bakanlar Konseyi Toplantısı için Paris'e gitti - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Şimşek, OECD Bakanlar Konseyi Toplantısı için Paris'e gitti

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Paris'te düzenlenen OECD Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 09:49 Güncelleme: 02.05.2024 - 09:49
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        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Paris'te düzenlenen OECD Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılacak. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre Şimşek, bu sabah Fransa'nın başkenti Paris'e gitti.

        Şimşek, OECD Bakanlar Konseyi Toplantısı'na iştirak edecek ve iki ayrı oturumda konuşma yapacak.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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