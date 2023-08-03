Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması TÜİK temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı. Temmuz ayında yıllık enflasyon yüzde 47.83'e yükseldi. Açıklanan enflasyon rakamları ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten Twitter üzerinden açıklama geldi. Şimşek, "Enflasyon piyasa beklentileri ile uyumlu gerçekleşti" ifadelerini kullandı

Temmuz ayında yıllık enflasyon yüzde 47.83'e yükseldi. Böylece 8 ayın ardından ilk kez yıllık enflasyon yönünü yukarı çevirdi. Aylık enflasyon da yüzde 9.49 ile Ocak 2022'den bu yana en yükse seviyesine çıktı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından açıklanan temmuz enflasyon oranları ile ilgili açıklamada bulundu.

"DEZENFLASYON İLE FİYAT İSTİKRARININ HEDEFLENDİĞİ GEÇİŞ SÜRECİNDEYİZ"

Bakan Şimşek Twitter üzerinden yaptığı açıklamasında, "Mali tedbirler, döviz kuru gelişmeleri ve ücret artışlarının etkisiyle enflasyon Temmuz’da yıllık yüzde 47,8 ile piyasa beklentileriyle uyumlu gerçekleşti. Dezenflasyon ile fiyat istikrarının hedeflendiği bir geçiş sürecindeyiz. Para politikası duruşunun olumlu etkisiyle 2024 yılı ortasından itibaren yıllık enflasyon düşmeye başlayacak. Dezenflasyon sürecini mali disiplinle destekleyeceğiz. Politikalarımızın temel amacı orta vadede enflasyonu kalıcı olarak tek hanelere indirmektir" ifadelerini kullandı.

Mali tedbirler, döviz kuru gelişmeleri ve ücret artışlarının etkisiyle enflasyon Temmuz’da yıllık yüzde 47,8 ile piyasa beklentileriyle uyumlu gerçekleşti.



Dezenflasyon ile fiyat istikrarının hedeflendiği bir geçiş sürecindeyiz.

Para politikası duruşunun olumlu etkisiyle 2024… — Mehmet Simsek (@memetsimsek) August 3, 2023