Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler İş-Yaşam Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması

        TÜİK temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı. Temmuz ayında yıllık enflasyon yüzde 47.83'e yükseldi. Açıklanan enflasyon rakamları ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten Twitter üzerinden açıklama geldi. Şimşek, "Enflasyon piyasa beklentileri ile uyumlu gerçekleşti" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.08.2023 - 11:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        ABONE OL
        ABONE OL

        Temmuz ayında yıllık enflasyon yüzde 47.83'e yükseldi. Böylece 8 ayın ardından ilk kez yıllık enflasyon yönünü yukarı çevirdi. Aylık enflasyon da yüzde 9.49 ile Ocak 2022'den bu yana en yükse seviyesine çıktı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından açıklanan temmuz enflasyon oranları ile ilgili açıklamada bulundu.

        "DEZENFLASYON İLE FİYAT İSTİKRARININ HEDEFLENDİĞİ GEÇİŞ SÜRECİNDEYİZ"

        Bakan Şimşek Twitter üzerinden yaptığı açıklamasında, "Mali tedbirler, döviz kuru gelişmeleri ve ücret artışlarının etkisiyle enflasyon Temmuz’da yıllık yüzde 47,8 ile piyasa beklentileriyle uyumlu gerçekleşti. Dezenflasyon ile fiyat istikrarının hedeflendiği bir geçiş sürecindeyiz. Para politikası duruşunun olumlu etkisiyle 2024 yılı ortasından itibaren yıllık enflasyon düşmeye başlayacak. Dezenflasyon sürecini mali disiplinle destekleyeceğiz. Politikalarımızın temel amacı orta vadede enflasyonu kalıcı olarak tek hanelere indirmektir" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Temmuz ayı enflasyonu açıklandı
        Temmuz ayı enflasyonu açıklandı
        Kira zam oranı belli oldu
        Kira zam oranı belli oldu
        YAŞ öncesi Anıtkabir'de tören
        YAŞ öncesi Anıtkabir'de tören
        Kocaeli'nde tüyler ürperten olay! Pet shop katliamı!
        Kocaeli'nde tüyler ürperten olay! Pet shop katliamı!
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Her 5 dakikada bir telefona bakıyoruz!
        Her 5 dakikada bir telefona bakıyoruz!
        İşte Güneş'in 11'i!
        İşte Güneş'in 11'i!
        Kedisi öldü veterineri darp etti!
        Kedisi öldü veterineri darp etti!
        İşte play-off turundaki muhtemel rakipler!
        İşte play-off turundaki muhtemel rakipler!
        Esenyurt saldırısının failleri adliyeye sevk edildi!
        Esenyurt saldırısının failleri adliyeye sevk edildi!
        TV programına çıkmışlardı! 85 yaşında katil!
        TV programına çıkmışlardı! 85 yaşında katil!
        Rusya: Ukrayna'nın İHA saldırı girişimi engellendi
        Rusya: Ukrayna'nın İHA saldırı girişimi engellendi
        'Atatürk' ile ilgili peşi sıra açıklamalar
        'Atatürk' ile ilgili peşi sıra açıklamalar
        Galatasaray Kerem Demirbay'ın maliyetini açıkladı
        Galatasaray Kerem Demirbay'ın maliyetini açıkladı
        Genç girişimciye otomatik teşvik
        Genç girişimciye otomatik teşvik
        Yapay zeka meme kanseri tespitinde başarılı oldu
        Yapay zeka meme kanseri tespitinde başarılı oldu
        Trump bugün hakim karşısına çıkacak
        Trump bugün hakim karşısına çıkacak
        "Neden 4 milyon euro ödeniyor, anladık"
        "Neden 4 milyon euro ödeniyor, anladık"
        2 transfer daha geliyor
        2 transfer daha geliyor
        "Ticari boyutunu beceremiyorum zaten teklif de gelmiyor"
        "Ticari boyutunu beceremiyorum zaten teklif de gelmiyor"