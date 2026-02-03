Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi

Bakan Şimşek: Ocak enflasyon gerçekleşmesinde, uzun dönem ortalamasının üzerinde artan gıda fiyatları belirleyici oldu
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Ocak enflasyon gerçekleşmesinde, olumsuz hava koşullarının etkisiyle uzun dönem ortalamasının üzerinde artan gıda fiyatları ile dönemsel unsurlar belirleyici oldu" dedi
Giriş: 03.02.2026 - 11:07 Güncelleme: 03.02.2026 - 11:07
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Arz yönlü adımlarla dezenflasyon politikalarımıza devam edeceğiz. Enflasyonun ana eğiliminin gerilemesini, fiyatlama davranışlarındaki katılıkların azalmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
