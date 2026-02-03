Habertürk
        Bakan Şimşek: Ocak enflasyon gerçekleşmesinde, uzun dönem ortalamasının üzerinde artan gıda fiyatları belirleyici oldu

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Ocak enflasyon gerçekleşmesinde, olumsuz hava koşullarının etkisiyle uzun dönem ortalamasının üzerinde artan gıda fiyatları ile dönemsel unsurlar belirleyici oldu" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 11:07 Güncelleme: 03.02.2026 - 11:07
        Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Arz yönlü adımlarla dezenflasyon politikalarımıza devam edeceğiz. Enflasyonun ana eğiliminin gerilemesini, fiyatlama davranışlarındaki katılıkların azalmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

