        Bakan Şimşek: Üretim artarken cari açık sürdürülebilir seviyelerde

        Bakan Şimşek: Üretim artarken cari açık sürdürülebilir seviyelerde

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Üretim artarken cari açık sürdürülebilir seviyelerde. Dönemsel bazda üç çeyrektir artan sanayi üretimi, ikinci çeyrekte yıllık yüzde 7,3 büyüdü. Sanayideki bu görünümün yanı sıra inşaat ve hizmetlerdeki olumlu seyir, ikinci çeyrekte yıllık büyümenin güçlendiğine işaret ediyor" dedi

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 13.08.2025 - 10:09 Güncelleme: 13.08.2025 - 10:09
        "Üretim artarken cari açık sürdürülebilir seviyelerde"
        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek X hesabından yaptığı açıklamada "Üretim artarken cari açık sürdürülebilir seviyelerde" dedi.

        "Dönemsel bazda üç çeyrektir artan sanayi üretimi, ikinci çeyrekte yıllık yüzde 7,3 büyüdü. Sanayideki bu görünümün yanı sıra inşaat ve hizmetlerdeki olumlu seyir, ikinci çeyrekte yıllık büyümenin güçlendiğine işaret ediyor" diyen Bakan Şimşek "Haziranda 18,9 milyar dolar gerçekleşen yıllık cari açığın, ikinci çeyrekte milli gelire oranını yaklaşık yüzde 1,3 öngörüyoruz. Güçlü ihracat ve turizm gelirleri ile artan avro/dolar paritesi cari dengeyi destekliyor" diye ekledi.

        Bakan Şimşek açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verdi:

        "Azalan küresel belirsizlikler ve dezenflasyonla birlikte iyileşen yurtiçi finansal koşulların önümüzdeki dönemde ekonomik aktiviteye katkı sağlamasını öngörüyoruz. Cari açığın milli gelire oranının sınırlı artmasını ancak yıl sonunda yaklaşık yüzde 1,5 ile sürdürülebilir seviyede kalmasını bekliyoruz."

