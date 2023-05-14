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Haberler Gündem Politika İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 601 bin güvenlik görevlimiz görevinin başında! - Son dakika haberi
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Bakan Soylu: 601 bin güvenlik görevlimiz, 79 helikopterimiz, 8 uçağımız görevinin başındadır

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, oyunu İstanbul'da Gaziosmanpaşa Dobruca Ortaokulu'nda kullandı. Bakan Soylu burada yaptığı açıklamada, "Bugün 601 bin güvenlik görevlimiz, 79 helikopterimiz, 8 uçağımız görevinin başındadır" dedi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 601 bin güvenlik görevlimiz görevinin başında! - Son dakika haberi
İHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, oyunu Gaziosmanpaşa Dobruca Ortaokulu'nda kullandı. Eşi Hamdiye Soylu ile birlikte sabah saatlerinde okula gelen Soylu, vatandaşlarla selamlaştı. Soylu oyunu 1003 nolu sandıkta kullandı.

Gazetecilere seçim güvenliğine ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, şunları söyledi: "Türkiye'ye hayırlı ve uğurlu olsun. Sabahın erken saatlerinden itibaren tüm ülkedeki oy kullanma işlemleri ile arkadaşlarımızla değerlendirme yaptık. Oy kullanma işlemleri tüm Türkiye’de sorunsuz bir şekilde başlamıştır. YSK yönetiminde olan bu seçimle ilgili güvenlikle alakalı önemleri 3 aşamada almaya çalıştık. Birincisi seçim öncesi, ikincisi seçim anı ve üçüncüsü seçim sonrası.

Seçim öncesinde 2018 seçimlerinde toplam 311 olay oldu. 2023 seçimlerinde ise 280 olay oldu. Yani daha az bir seçim olayı seçim öncesini kapatmış olduk. 1833’ten itibaren Türkiye büyük bir seçim tecrübesine sahiptir. Hem seçimlerin güvenliği açısından büyük bir tecrübesi söz konusudur. Biz bu seçimler için YSK ile birlikte özellikle 8 ayrı bölgede ayrım yaparak koordinasyonlar yaptık.

Bugün 601 bin güvenlik görevlimiz, polisimiz, jandarmamız, sahil güvenliğimiz, güvenlik korucumuz görevlerinin başındadır. Hem okulların iç güvenliği, hem okulların dış güvenliği, hem seçim kurallarının güvenliği konusunda ilçe seçim kurullarının herhangi bir olayda güvenlik görevlerini çağırması neticesinde görevlerimizin başındayız. Yaklaşık 601 bin güvenlik görevlimiz yanı sıra 79 helikopterimiz, 8 uçağımız da görevinin başındadır."

Okulların jeneratör, kamera, ışıklandırma sistemleri gibi tüm tertibatların günler öncesinden alındığının vurgulayan Bakan Soylu, 13 Mart’ta yayınlanan seçim güvenliği genelgesindeki tüm maddelerin seçim kurumları ile koordineli olarak tamamlandığını kaydetti.

Deprem bölgesinde oy kullanma işlemlerinin de sorunsuz bir şeklide başladığını belirten Bakan Soylu, "YSK ile koordineli bir şeklide bin 158 alanda oyun kullanılabileceği seçim konteynırları kurulmuştur. Sabah itibariyle seçim konteynırlarındaki sandıklarda oy kullanma işlemi devam etmektedir. Bütün Türkiye’ye ülkemize milletimize hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Sabahın erken saatlerinden itibaren Türkiye’nin birçok yerinde geçen seçimlere nazaran daha yoğun bir oy kullanma söz konusu. İnanıyorum ki Türkiye en doğru kararı seçim neticesinde demokratik şekilde verecektir. Milletimize, ülkemize, geleceğimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

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