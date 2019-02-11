İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bir hafta önce Türkiye'ye tuzak kurmaya çalışan bomba yüklü bir arabayı Türkiye içinde yakaladık. Sınırın ötesinde de onlara kim talimat verdiyse jandarmamız da onları kıskıvrak yakalayıverdi" dedi.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'nın Nallıhan ilçesinde AK Parti seçim bürosu açılışında halka hitap etti. Bakan Soylu, Türkiye'yi hor görenlerin PKK'yı, FETÖ'yü, DEAŞ'ı, sol örgütleri ülkenin başına musallat ettiklerini söyledi. Bakan Soylu, "Her 10 yılda bir birileri bizim kulağımızı çekmek istedi. 1960 darbesi, 1971 muhtırası, 1980 darbesi, 28 Şubat, 27 Nisan, 15 Temmuz hain darbe girişimi. Allah'ımıza şükürler olsun bugün bizden adam oldu ve bütün dünyaya Türkiye'nin ne olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Bugün 2 bin dolardan 10 bin dolara geldik, 36 milyar dolar ihracattan, 170 milyar dolar ihracata geldik" dedi.



'BİRİLERİNE EL AÇMIYORUZ'



Ekonomik krizle, terör ile Türkiye'ye sürekli ayar çekildiğini ifade eden Soylu, şöyle konuştu:



"Biz insansız hava aracımızı İsrail'den almıyoruz. Mühimmatlarımızı Amerika'dan, Avrupa'dan, başka noktadan almıyoruz. Terörle mücadele ederken ülkemizin özgürlüğünü, hürriyetini, bağımsızlığını bir şekilde ortaya koymaya çalışırken birilerine el açmıyoruz, kızdıkları bu zaten. 'Siz nasıl insansız hava aracı yaparsınız, siz nasıl ATAK helikopteri üretirsiniz, siz nasıl dünyanın en büyük havalimanını yaparsınız, bölünmüş yolları, 81 ilde üniversiteyi nasıl yaparsınız, Yavuz Sultan Köprüsü'nü, dünyanın en büyük barajlarını tünellerini yapabilme kabiliyetine nasıl salip olabilirsiniz?' diye bize haddimizi bildirmeye çalışıyorlar."



'YÜRÜSÜNLER DE GÖRSÜNLER BAKALIM'



Bakan Soylu, "Birileri de seçimi fırsat bilip Apo'yu içeriden çıkarmak için Türkiye'nin bir takım yerlerinde yürüyüş yapacakmış, milletvekilleri. Dün dedim de ağırlarına gitmiş. Bugün de birileri İstiklal Caddesi'nde yürüyecekmiş. Dün dedim ya 'sizi yürüten adam değildir' diye. Hadi yürüsünler de görsünler bakalım" dedi.



'ONLAR KOVALIYOR, PKK KAÇIYOR'



Bugün Doğu ve Güneydoğu´da huzur olduğunu söyleyen Soylu, "1,5- 2 yılda terör örgütünden aldığımız belediyeler var ya hani onların dağa yardım yaptığı belediyeler, Doğu ve Güneydoğu'da harikalar yaptılar. Susuz yerlere su getirdiler, kadın merkezleri, kültür merkezleri, yollar yaptılar. Orada yaşayanlar bile hayret ediyor. Doğu ve Güneydoğu'nun makus talihi yenildi. Ne yaparlarsa yapsınlar orada huzuru bozdurmayacağız. Bizim evlatlarımız 3-5 metre karda ay yıldızlı bayrağımızı, ezanımızı, muhafaza etmek için terör örgütlerine nefes aldırmıyor, onlar kovalıyor, PKK sıçan gibi kaçıyor. Biliyorsunuz 1990- 2000 arasında ve odan sonraki tarihlerin bazılarında 15 bin kişi vardı dağda terör örgütünde. Şimdi 700 kişi kaldı. O 700´ünün de yerlerinde yeller esecek çok yakında. Büyük bir mücadele yapıyoruz" diye konuştu.