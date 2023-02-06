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İçişleri Bakanı Soylu: Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklamalarda bulundu. Soylu, "Bütün ekiplerimiz teyakkuz halinde. Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Bu, uluslararası yardımı da içeren bir alarmdır" dedi

Bakan Soylu: Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk
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AA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Şu ana kadar 6'nın üzerinde en son 5 artçı olmuştu. 6'nın üzerinde 6 deprem var, en büyüğü 6,6." bilgisini verdi.

AA'nın haberine göre; Bakan Soylu, AFAD Koordinasyon Merkezi'nde, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yaşanan 7,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.

SOYLU: DÖRDÜNCÜ SEVİYE ULUSLARARASI ALARM ORTAYA KOYDUK

Depremden Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Kilis ve Şanlıurfa'nın etkilendiğini dile getiren Soylu, "Çok yerden ihbar geliyor. Şu anda arama kurtarma ekiplerimiz bölgelere sevk edildi. Kargo uçaklarımız hazırlanıyor, bölgelere sevk edildi. İlk işimiz arama kurtarma çalışmalarını yapmak. Bunun için de bütün ekiplerimiz teyakkuz halinde. Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Dördüncü seviye uluslararası yardımı da içeren bir alarmdır. Bu açıdan şu andaki son durumumuz bu." diye konuştu.

AFAD içerisinde oluşturulan basın merkezinden belirli zamanlarda vatandaşlara bilgi verileceğini ileten Soylu, "Biz hepimiz bakan arkadaşlarımızla paylaştık. Hepimiz yani depremin etkilediği bütün illere, vilayetlere bütün arkadaşlarımızla beraber geçmiş olacağız, geçeceğiz." dedi.

Gazetecilerin, kaç deprem yaşandığına ilişkin sorusu üzerine Soylu, "Şu ana kadar 6'nın üzerinde en son 5 artçı olmuştu. 6'nın üzerinde 6 deprem var, en büyüğü 6,6. Bir tanesi de Nurdağı'nda oldu." ifadelerini kullandı.

Can kaybı ve yıkıma ilişkin bilgilerin sorulması üzerine Soylu, "Şu anda yıkım ve can kaybı bilgisi konusunda net bir şey söyleyemeyiz. Ancak biz bu konulardaki açıklamaları sürekli mutat bir şekilde devam ettireceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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