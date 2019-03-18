İçişleri Bakanı Soylu "Bu sabah 08.00 itibarıyla İran'la doğu sınırımızda PKK'ya yönelik ortak operasyon yapmaya başladık. Sonucu açıklayacağız" dedi.

TARİHİMİZDE İLK DEFA

Soylu, İHA´lara yeni bir yazılım yüklediklerini belirterek "Bundan sonra terör örgütleri dağlarda bırak yürümeyi, kafalarını çıkaramayacak. Kafalarına kafalarına indireceğiz. Bakın 15 gün önce İran´la ortak operasyon yapacağımızı söyledim. Tarihimizde ilk defa. 2-3 defa Tahran´a İran´a gittik geldik. Onlar da geldiler. Bu sabah 08.00 itibariyle İran´la doğu sınırımızda PKK´ya yönelik ortak operasyon yapmaya başladık. Sonucu açıklayacağız. Bunlara nefes aldırmayacağız" dedi.