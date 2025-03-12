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        Haberler Gündem Politika Bakan Tekin: Önümüzdeki yüzyılı gençlere emanet edeceğiz | Son dakika haberleri

        Bakan Tekin: Önümüzdeki yüzyılı gençlere emanet edeceğiz

        İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı'nda konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "O gün nasıl ulusal kurtuluş mücadelemizi veren kişiler, ulusun bağımsızlığını o zamanın gençlerine emanet ettilerse, şimdi biz de önümüzdeki yüzyılı, Türkiye Yüzyılı yapmak üzere size bir emanet tebliğ edeceğiz. O emaneti sağlıklı taşıyabilmeniz için biz sizlerle bir yolculuğa çıktık" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 20:49 Güncelleme: 12.03.2025 - 20:49
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        'Önümüzdeki yüzyıl gençlere emanet'
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        Ankara'da bulunan CSO Tarihi Salon'da 'İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma' programı düzenlendi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in de katıldığı programda, 81 ilden öğrencinin oluşturduğu koro konser performansı sergiledi. Ardından Sanatçı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları, Ankara Güzel Sanatlar Lisesi öğrenci orkestra ve korosuyla birlikte 'Korkmuyoruz' tiyatro müzikalini gerçekleştirdi. Programda 'İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Şiir Yarışması'nda birinci olan Ela Hatice Cepli de İstiklal Marşı'nı okudu.

        'YEPYENİ BİR MÜFREDATLA YOLA ÇIKTIK'

        Programda konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü olduğunu söyleyerek, "Aynı zamanda ulusal kurtuluş mücadelemizin üzerinden bir asrı geçtikten sonra önümüze yepyeni bir ufuk koyduk. O ufkun da başlangıç yılındayız. O gün nasıl ulusal kurtuluş mücadelemizi veren kişiler, ulusun bağımsızlığını o zamanın gençlerine emanet ettilerse, şimdi biz de önümüzdeki yüzyılı, Türkiye yüzyılı yapmak üzere size bir emanet tebliğ edeceğiz. O emaneti sağlıklı taşıyabilmeniz için biz sizlerle bir yolculuğa çıktık. Önümüzdeki yüzyılı Türkiye Yüzyılı yapabilecek birikimle yetişebilmeniz için, yepyeni bir müfredatla yola çıktık; 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' önümüzdeki yüzyılı 'Türkiye Yüzyılı' yapacak donanımda gençler yetişsin diye, bu ülkeye, bu ulusa, bu millete bir daha İstiklal Marşı'nın yazılmasını gerektirecek koşullar ortaya çıkmasın diye, bu ülkenin gençleri bu ülkenin çocukları bağımsızlığına, milli değerlerine, örfüne, ahlakına sahip çıkabilsin diye yepyeni bir müfredatla yola çıktık, onun da başlangıç noktasındayız. İnanın çok mutluyum" dedi.

        'ÇALIŞMALARIMIZ İVME KAZANARAK DEVAM EDECEK'

        Bakan Tekin, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında Ankara ve İstanbul'da müzik ilkokulu, ortaokulu ve lisesinin hayata geçtiğini belirterek, "İnşallah bu anlamdaki çalışmalarımız, çabalarımız öğretmen arkadaşlarımızla, velilerimizle beraber çok daha ivme kazanarak devam edecek. Bu vesileyle bu yarışmaya katılan çocuklarımıza, gençlerimize, çocuklarını ve evlatlarını bu yarışmaya katılmak üzere teşvik eden velilerimizi ve bu yarışmaları rekor bir katılımla gerçekleştiren öğretmen arkadaşlarımızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

        Konuşmalarının ardından Bakan Tekin, müzisyen ve AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları ile oyuncu Necati Şaşmaz, Bakanlıkça düzenlenen kompozisyon, resim ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrenci ve öğretmenlere ödüllerini takdim etti.

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