Bakan Uraloğlu açıkladı: 349 bin ton ÖTV’siz yakıt desteği sağladık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "1 Ocak 2004’ten bu yana süren ÖTV’siz yakıt desteği ile 7,1 milyon ton ÖTV’siz akaryakıt teslim ettik. 15,5 milyar liralık ÖTV desteği sağladık. 2024’te ise 349 bin ton ÖTV’siz yakıt ile 3,9 milyar TL destek sunduk. Bu teşviklerle deniz taşımacılığını güçlendiriyor, maliyetleri azaltıyor, balıkçılarımızın avlanma süresini artırıyoruz. Denizciliğimizi daha da ileriye taşımak için durmadan çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.