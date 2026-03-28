        Haberler Ekonomi Teknoloji Bakan Uraloğlu açıkladı: Sosyal medya kullanımında dünya ortalamasını aştık - Teknoloji Haberleri

        Bakan Uraloğlu açıkladı: Sosyal medya kullanımında dünya ortalamasını aştık

        Çeşitli kullanıcıların telefon ve tablet kullanması Türkiye'de çevrim içi medyada geçirilen haftalık süre 41 saat 37 dakikaya taşıdı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Çevrim içi medyada geçirilen haftalık süre dünya genelinde 33 saat 27 dakika. Neredeyse 2 güne yaklaşan haftalık kullanım ile dünya ortalamasının üzerine çıktık" bilgisini paylaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2026 - 11:13 Güncelleme:
        Sosyal medyada dünya ortalamasını aştık

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, dünyada çevrim içi medyada geçirilen haftalık sürenin 33 saat 27 dakikaya, Türkiyede ise 41 saat 37 dakikaya ulaştığını bildirdi.

        Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında, internette çevrim içi ortamda ve sosyal medyada geçirilen süreleri değerlendirdi.

        "We Are Social 2026" verilerine bakıldığında dünya genelinde haftalık sosyal medya kullanım süresinin 18 saat 36 dakika olduğunu belirten Uraloğlu, Türkiyede bu sürenin 25 saat 4 dakikaya çıktığını ifade etti.

        Uraloğlu, "Çevrim içi medyada geçirilen haftalık süre ise dünya genelinde 33 saat 27 dakikaya, ülkemizde 41 saat 37 dakikaya ulaştı. Neredeyse 2 güne yaklaşan haftalık kullanım ile dünya ortalamasının üzerine çıktık" ifadelerini kullandı.

        Günlük kullanım sürelerine ilişkin verileri de paylaşan Uraloğlu, Türkiyede kullanıcıların en fazla zamanı Instagramda geçirdiğine dikkati çekerek, "Instagramda günlük ortalama kullanım süresi 1 saat 53 dakikaya ulaşırken YouTubeda 1 saat 28 dakika, TikTokta ise 1 saat 25 dakika seviyesinde gerçekleşiyor" bilgisini verdi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Evden çıkmayan telefon bağımlısı genç 25. yaşına bilgisayar başında girdi

        Hatay'da 3 yıla yakın süredir evden çıkmayarak sadece telefonla ve bilgisayarla oynayan Barış Özbay, 3 yılın ardından ilk defa tıraş olup dışarıya çıkmıştı ve Türkiye'nin dikkatini çekmişti. Evden çıkmayan telefon bağımlısı genç Barış, kendisine yapılan sürpriz doğum günü etkinliğinde sevdikleriyle ...
        Körfez ülkelerinde 'İran' bölünmesi
        Körfez ülkelerinde 'İran' bölünmesi
        Bir lider öldü, sistem yeniden kuruldu
        Bir lider öldü, sistem yeniden kuruldu
        Yemen'den İsrail'e ilk kez füze fırlatıldı
        Yemen'den İsrail'e ilk kez füze fırlatıldı
        Trump: İran Hürmüz Boğazı'nı açmalı
        Trump: İran Hürmüz Boğazı'nı açmalı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İran Suudi Arabistan'daki üsse saldırdı: 12 ABD askeri yaralandı
        İran Suudi Arabistan'daki üsse saldırdı: 12 ABD askeri yaralandı
        İşte APP ve standart plakanın farkı
        İşte APP ve standart plakanın farkı
        Defalarca evi basılmış... Kadın cinayetinde yürek yakan detaylar!
        Defalarca evi basılmış... Kadın cinayetinde yürek yakan detaylar!
        Yeni araştırma: Bu diyet beyin yaşlanmasını yavaşlatıyor
        Yeni araştırma: Bu diyet beyin yaşlanmasını yavaşlatıyor
        "Kocam aristokrat bir aileden geliyor"
        "Kocam aristokrat bir aileden geliyor"
        Torreira'dan transfer itirafı!
        Torreira'dan transfer itirafı!
        Kıdem tazminatı nasıl alınır?
        Kıdem tazminatı nasıl alınır?
        Çocukların yanında vurdu! Araçla ezmeye kalktı!
        Çocukların yanında vurdu! Araçla ezmeye kalktı!
        Karlar Ülkesi Elsa'nın ve K-Pop İblis Avcıları Rumi'nin sesi Begüm Günceler Göker merak edilenleri anlattı
        Karlar Ülkesi Elsa'nın ve K-Pop İblis Avcıları Rumi'nin sesi Begüm Günceler Göker merak edilenleri anlattı
        "Aile baskısı yok"
        "Aile baskısı yok"
        Çay ve kahve suyun yerine geçiyor mu?
        Çay ve kahve suyun yerine geçiyor mu?
        O fay hareket ediyor! Bölge genişliyor
        O fay hareket ediyor! Bölge genişliyor
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Meteoroloji saat verdi... 12 kent için "sarı" alarm! 7 bölgede yağış var!
        Meteoroloji saat verdi... 12 kent için "sarı" alarm! 7 bölgede yağış var!