Bakan Uraloğlu açıkladı: Sosyal medya kullanımında dünya ortalamasını aştık
Çeşitli kullanıcıların telefon ve tablet kullanması Türkiye'de çevrim içi medyada geçirilen haftalık süre 41 saat 37 dakikaya taşıdı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Çevrim içi medyada geçirilen haftalık süre dünya genelinde 33 saat 27 dakika. Neredeyse 2 güne yaklaşan haftalık kullanım ile dünya ortalamasının üzerine çıktık" bilgisini paylaştı
Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında, internette çevrim içi ortamda ve sosyal medyada geçirilen süreleri değerlendirdi.
"We Are Social 2026" verilerine bakıldığında dünya genelinde haftalık sosyal medya kullanım süresinin 18 saat 36 dakika olduğunu belirten Uraloğlu, Türkiyede bu sürenin 25 saat 4 dakikaya çıktığını ifade etti.
Uraloğlu, "Çevrim içi medyada geçirilen haftalık süre ise dünya genelinde 33 saat 27 dakikaya, ülkemizde 41 saat 37 dakikaya ulaştı. Neredeyse 2 güne yaklaşan haftalık kullanım ile dünya ortalamasının üzerine çıktık" ifadelerini kullandı.
Günlük kullanım sürelerine ilişkin verileri de paylaşan Uraloğlu, Türkiyede kullanıcıların en fazla zamanı Instagramda geçirdiğine dikkati çekerek, "Instagramda günlük ortalama kullanım süresi 1 saat 53 dakikaya ulaşırken YouTubeda 1 saat 28 dakika, TikTokta ise 1 saat 25 dakika seviyesinde gerçekleşiyor" bilgisini verdi.